Quels formats de fichiers importer dans creativehub ?

Nous acceptons les fichiers JPEG ou TIFF pour l’impression de tes commandes dropshipping. Découvre comment dimensionner tes fichiers pour créer tes produits d’impression Mis à jour le octobre 2026Cet article t'a-t-il aidé ?Oui, merci !Pas vraimentArticles liésTa marque d’artiste et le prix de tes tiragesNiveau 1 : le marketing du lancement de ta boutique de tiragesNiveau 3 : créer l’urgence d’achat avec une vente à durée limitéeNiveau 2 : guide 101 du marketing de ta boutique de tiragesMon client peut-il voir une facture avec les coûts d’impression ?