Puis-je faire imprimer une signature et un numéro d’édition ?

Oui, tu peux configurer tes produits d’impression pour inclure une signature numérique et/ou un numéro d’édition imprimés directement sur le tirage. Clique ici pour consulter notre guide de configuration

Les éditions limitées sont suivies dans creativehub et synchronisées avec ta boutique, pour que tu ne puisses pas survendre une édition limitée par accident. En savoir plus ici.

En plus des signatures numériques, tu as la possibilité d’envoyer à tes clients un certificat d’authenticité. En savoir plus ici.