Pourquoi mes SKU importés sont devenus des SKU Squarespace ?

Lorsque tu importes des produits dans Squarespace, ils reçoivent un code SKU creativehub, l’identifiant que nous utilisons pour récupérer les commandes dans notre système de production.

Si tu as correctement suivi la procédure d’import mais que tes produits Squarespace portent des SKU Squarespace, reconnaissables au préfixe SQ (exemple : SQ6826241), c’est que tu as mal mis le produit en vente sur ton site.

Deux causes sont possibles :

La première : tu as supprimé les informations de variante « print only » ou « frames ». Dans ce cas, Squarespace réinitialise le SKU en SKU Squarespace. Si c’est ce que tu as fait, veille à rétablir le code SKU creativehub, sinon nous ne recevrons pas tes commandes.

La seconde : tu as « sélectionné » le produit importé, puis cliqué sur « Add product ». Cela ne met pas le produit en vente sur ton site, mais crée un produit manuel auquel est attribué un SKU Squarespace.