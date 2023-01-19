Puis-je exclure des pays du traitement de mes ventes d’art ?

Nous te donnons la possibilité d’exclure des zones de livraison du traitement des commandes. Lorsque cette option est activée, nous ne recevons aucune des commandes dont l’adresse de livraison se trouve dans ces zones. Tu peux ainsi traiter ces régions manuellement ou les exclure totalement de ta boutique. Voici comment l’activer :

Connecte-toi à ton compte creativehub et va dans « Art store settings » Sélectionne « Fulfilment settings » dans le menu de gauche Active l’interrupteur « Exclude from fulfilment »