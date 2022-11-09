À quoi ressemble le certificat d’édition limitée que reçoit l’acheteur ?

Découvrez un exemple du certificat d’édition limitée qui sera joint à votre tirage, et apprenez comment avoir un aperçu de vos certificats dans creativehub.

Pour commencer

Avant de pouvoir visualiser votre certificat d’édition limitée personnalisé, il faudra que vous ayez enregistré votre nom d’artiste et votre branding dans vos « Paramètres des ventes d’art ».

Cliquez ici pour en savoir plus.

Visualiser votre certificat d’édition limitée

Pour avoir un aperçu du certificat, connectez-vous sur creativehub et cliquez sur votre nom en haut à droite de l’écran. Ensuite, sélectionnez « Paramètres des ventes d’art » dans le menu déroulant.

Faites défiler vers le bas jusqu’à la section « Personnaliser les certificats » et cliquez sur « Aperçu du certificat ».

Vous serez ensuite dirigé vers un onglet où un aperçu de votre certificat s’affichera.