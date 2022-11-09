Comment attribuer un certificat d’édition limitée à un fichier ?

Quelle est la marche à suivre pour associer votre nom d’artiste et votre signature à un tirage que vous souhaitez vendre en édition limitée.

Pour commencer

Après avoir choisi votre nom d’artiste, votre signature et votre logo pour votre certificat d’édition limitée, il vous faudra attribuer ce certificat au(x) produit(s) que vous comptez commercialiser.

Si vous n’avez pas encore choisi votre nom d’artiste, cliquez ici pour savoir comment procéder.

Attribuer des certificats d’édition limitée

Rendez-vous dans « Fichiers » dans le menu de gauche de votre compte creativehub.

Ensuite, sélectionnez le(s) fichier(s)auxquels vous souhaitez attribuer un certificat d’édition limitée en cochant la case en haut à gauche de l’aperçu du fichier. Puis cliquez sur « Modifier » dans le menu de droite.

Une fois que vous avez cliqué sur « Modifier », une petite fenêtre s’ouvrira. Sélectionnez votre nom d’artiste dans la liste déroulante « Créateur », puis sélectionnez votre logo.