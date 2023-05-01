Puis-je passer une commande test dropshipping sur creativehub ?

Notre logiciel de dropshipping ne permet pas, pour le moment, de passer des commandes test. Si tu passes une commande « test », nous la traitons comme une commande normale et te facturons les frais de production et de traitement.

Si tu veux passer une commande test pour vérifier le processus de traitement sur creativehub, nous te suggérons de le faire avec un produit factice à bas prix. Voici comment :

Crée un produit dans creativehub avec le format et le prix minimum possibles Importe ce produit de creativehub vers ton site Rends la livraison gratuite dans ta boutique Passe une commande de ce produit sur ton site

Tu pourras ainsi tester le processus de commande à moindre coût (coût de production + frais de livraison).