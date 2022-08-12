Comment ajouter des bordures à mes tirages dans creativehub ?

Tu peux ajouter des bordures à tes tirages lorsque tu appliques les paramètres de vente au fichier dans creativehub.

Sélectionne le tirage auquel tu veux ajouter des bordures Clique sur « Sell as print » dans les options de droite

Tu peux créer tes produits d’impression ici. Clique sur le bouton « Add print size ».

Tu es maintenant sur l’écran de configuration de tes produits d’impression. Utilise le menu déroulant pour sélectionner « custom size (print only) »

Renseigne le format de tirage souhaité et les détails de la bordure.

Clique sur « Save » quand tu as terminé.