Commande
Accueil/Vendre des tirages d'art en ligne/Comment ajouter des bordures à mes tirages dans creativehub ?

Comment ajouter des bordures à mes tirages dans creativehub ?

Tu peux ajouter des bordures à tes tirages lorsque tu appliques les paramètres de vente au fichier dans creativehub.

  1. Sélectionne le tirage auquel tu veux ajouter des bordures
  2. Clique sur « Sell as print » dans les options de droite

Tu peux créer tes produits d’impression ici. Clique sur le bouton « Add print size ».

Tu es maintenant sur l’écran de configuration de tes produits d’impression. Utilise le menu déroulant pour sélectionner « custom size (print only) »

Renseigne le format de tirage souhaité et les détails de la bordure.

Clique sur « Save » quand tu as terminé.

Mis à jour le octobre 2026

Cet article t'a-t-il aidé ?

Oui, merci !Pas vraiment

Articles liés