Puis-je avoir plusieurs certificats d’authenticité ?

Oui, c’est possible. Si tu vends les œuvres de plusieurs artistes, tu peux créer plusieurs certificats d’édition limitée avec le nom et le branding de chaque artiste. Pour savoir comment ajouter des noms d’artistes et leur branding, lis cet article.

Une fois le nom d’artiste et le branding configurés, attribue ces informations aux fichiers que tu souhaites vendre en édition limitée. Voici comment procéder :

Va dans « My Files » ou dans le « Project » où sont stockées tes images, et sélectionne une ou plusieurs images : Clique ensuite sur « Edit » Choisis le bon nom d’artiste et le bon logo dans la fenêtre Clique sur « Done » une fois les informations sélectionnées

Le nom de l’artiste sélectionné sera attribué comme créateur de l’image, et le certificat sera envoyé avec son nom et ses éléments de branding.