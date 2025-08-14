Dans les fils d’actualité saturés d’aujourd’hui, l’attention est primordiale. Les lancements d’œuvres d’art limités dans le temps créent de l’urgence, de l’excitation et de la rareté — le trio magique qui pousse les collectionneurs à agir immédiatement. Les artistes qui utilisent ces lancements voient une forte augmentation de leurs ventes tout en renforçant la fidélité des collectionneurs et en atteignant un public plus large.