Tirage photo pour photographes professionnels
Le préféré des photographes professionnels pour leurs agrandissements photo haut de gamme. Le tirage photo argentique permet de capturer et de préserver durablement la beauté de vos photographies.
Le préféré des photographes professionnels pour leurs agrandissements photo haut de gamme. Le tirage photo argentique permet de capturer et de préserver durablement la beauté de vos photographies.
Découvrez notre sélection de 2 papiers photo haut de gamme
Le papier qualité professionnelle Fujicolor Crystal Archive avec une finition semi-mate comporte un couchage à la texture légèrement pointillée, produisant un fini très naturel qui respecte les nuances de couleurs. Ce papier polyvalent convient à tous les tirages photo. Grâce à un excellent rendu des détails et une reproduction naturelle des couleurs, il produit des agrandissements photo tridimensionnels de grande qualité. C’est l’un des préférés de nos clients.
Ce papier couleur qualité professionnelle de la gamme Fujicolor Crystal Archive accentue la richesse et l’impact des couleurs grâce à une finition très brillante. Les couleurs ressortent plus éclatantes, contrastées et accrocheuses qu’avec un tirage photo sur Fuji Mat, tout en conservant la précision des tonalités et la fidélité de la reproduction.
Nous n’imprimons que sur les papiers les plus fins, avec des marques de renom telles que Hahnemühle, Kodak et Fuji Film Professional. Un pack d’échantillons est le meilleur moyen de voir et de ressentir la qualité par vous-même. Seulement 18 €
Un tirage photo de qualité professionnelle est réalisé à l’aide de technologies de pointe, sur des papiers argentiques haut de gamme, grâce à l’expertise de nos imprimeurs. Un tirage photo d’art fait toute la différence.
Imprimez vos agrandissements photo sur mesure dans n’importe quel format. Nous couperons le papier selon vos indications précises. Si votre fichier comporte des marges blanches, elles seront conservées sur le tirage final. Ces prix n’incluent pas la TVA.Voir Tous les Prix
Sélectionnez la taille d’impression:
|Exemple de taille d’impression
|Fuji Mat ou Brillant
|Fuji Pearl
|Fujiflex
|Tous les prix des tirages photo
|A5
|6.07€
|10.44€
|23.06€
|A4
|7.82€
|13.06€
|29.36€
|A3
|9.57€
|15.68€
|35.66€
|A2
|12.19€
|19.19€
|45.11€
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Options
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Conservation
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Finition
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Grammage
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Couleur
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Taille max
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Texture
|Fuji Mat
|Longue
|Semi-mate
|231 g/m2
|Blanc Pur
|127 cm
|Lisse
|Fuji Brillant
|Longue
|Très brillante
|246 g/m2
|Blanc Éclatant
|127 cm
|Lisse
Choisissez le meilleur papier pour une impression photo ou jet d’encre pigmentaire, et le format d’un tirage selon la résolution de votre image.
Visualisez le rendu final de votre tirage photo ou impression Fine Art en testant différents types de papiers de qualité professionnelle.
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