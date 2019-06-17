1

Fuji Mat

Le papier qualité professionnelle Fujicolor Crystal Archive avec une finition semi-mate comporte un couchage à la texture légèrement pointillée, produisant un fini très naturel qui respecte les nuances de couleurs. Ce papier polyvalent convient à tous les tirages photo. Grâce à un excellent rendu des détails et une reproduction naturelle des couleurs, il produit des agrandissements photo tridimensionnels de grande qualité. C’est l’un des préférés de nos clients.