Puis-je laisser mes clients choisir le papier de leur tirage ?

Tes clients peuvent choisir parmi les variantes de produit que tu proposes à la vente sur ton site. Donc, si tu veux proposer plusieurs papiers pour une même œuvre, tu devras créer un produit distinct pour chaque papier.

Cependant, nous te le déconseillons. Offrir trop de choix à tes clients peut en réalité réduire ton taux de conversion : ils ont du mal à choisir une seule option parmi beaucoup, ce qui mène à des paniers abandonnés. De plus, tous les types de papier ne conviennent pas à ton style d’œuvre, et un acheteur a peu de chances d’en comprendre les différences, ce qui, là encore, freine l’achat.

En tant qu’auteur de ton travail, tu sais au fond mieux que quiconque comment ton œuvre sera le mieux imprimée. Choisis donc un seul papier pour ce produit. Parle des qualités du papier, comme sa texture et sa restitution des couleurs, dans la description de ton produit, afin que l’acheteur comprenne pourquoi tu as fait ce choix.