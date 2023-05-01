Connecter creativehub à mon site avec l’API de dropshipping

À quoi sert une API ?

API signifie Application Programming Interface (interface de programmation). Il s’agit d’un logiciel ou d’un code qui permet l’échange d’informations entre deux applications distinctes.

L’API de theprintspace te permet d’intégrer notre solution de dropshipping à n’importe quel site web ou application mobile. Le traitement des commandes repose sur l’échange d’informations rendu possible par l’API.

Dois-je utiliser l’API pour mon site ?

Notre API te permet de connecter notre solution de dropshipping à n’importe quel site web ou application mobile. C’est particulièrement intéressant pour les galeries, les institutions, les entreprises ou les artistes qui disposent d’un site codé sur mesure ou d’un site à fort trafic.

Comment intégrer l’API à mon site ?

Les API sont des solutions de développement web complexes. Tu auras très probablement besoin de l’aide d’un développeur web. Tu peux aussi commencer à intégrer l’API toi-même à l’aide de cette documentation de l’API.

Autres façons de vendre ton art en dropshipping

Nous proposons aussi des intégrations prêtes à l’emploi pour Shopify, Wix, Etsy, Squarespace et WooCommerce. Grâce à nos guides rapides, tu peux te préparer à vendre ton art via ces plateformes en un rien de temps ! Lance-toi maintenant.