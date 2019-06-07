Illustrateurs, peintres et photographes professionnels choisissent notre laboratoire d’impression d’art en ligne. Nous réalisons vos tirages d’art de qualité professionnelle en très haute définition. Notre technologie de pointe garantit la fidélité des couleurs et la perfection artistique de chaque impression. Notre gamme de 7 papiers Fine Art écologiques offre un choix de textures et de finitions.
Le papier Ilford Cotton Textured se distingue par sa tonalité chaude et sa texture prononcée qui retient l’encre et accroche la lumière. Une impression sur Ilford Cotton Textured offre une densité des noirs et un rendu des couleurs exceptionnels. Fabriqué à l’ancienne, ce papier non couché 100 % coton séduit par son esprit artisanal. Il respecte les normes de conservation les plus strictes et répond aux attentes des galeries et musées en matière de tirages Fine Art. Comme le Hahnemühle German Etching, le Ilford Cotton Textured est un papier haut de gamme robuste qui supporte parfaitement le contrecollage.
Taille max (cm)
111 x 1193
Grammage (g/m2)
310
Finition
Mate
Couleur
Blanc chaud
Texture
Très texturé
2
Canson Baryta
L’impression sur ce papier Fine Art baryté d’un blanc pur offre une densité des noirs, un rendu des détails et un contraste excellents. Il est recommandé aux artistes pour la reproduction de couleurs vives et fluorescentes et pour les images très contrastées. Sa base reproduit des blancs purs et des noirs profonds, tandis que le revêtement lisse et satiné sublime le détail et la définition des images. À cause de la réactivité de ce papier Fine Art, une impression sur Canson Baryta doit être manipulée avec précaution. Nous vous conseillons de rajouter des marges si vous souhaitez l’encadrer.
Taille max (cm)
111 x 1193
Grammage (g/m2)
310
Finition
Satinée
Couleur
Blanc Éclatant
Texture
Extra Lisse
3
Epson Semigloss
L’un des meilleurs papiers polyvalents, il se distingue par son esthétique photographique, sa reproduction vibrante des couleurs, son grand contraste et sa robustesse. Grâce à sa surface extra lisse et semi-brillante, une impression sur Epson Semigloss prête à une œuvre d’art toute la subtilité picturale d’une impression Fine Art. C’est notre papier Fine Art le plus léger, mais aussi le plus résistant grâce à sa surface enduite de résine.
Taille max (cm)
152 x 1193
Grammage (g/m2)
260
Finition
Semi - Brillante
Couleur
Blanc Éclatant
Texture
Extra Lisse
4
Hahnemühle Bamboo
Le papier Bamboo de Hahnemühle est le premier papier Fine Art au monde élaboré à partir de fibres de bambou – un matériau qui permet une production de papier naturelle et économe en ressources. Doté d’une surface lisse, ce papier de couleur blanc cassé est composé de 90 % de fibres de bambou et 10 % de coton, sans azurants optiques. Il se révèle particulièrement adapté aux impressions Fine Art couleur et monochromes aux tons chauds. Une impression sur Hahnemühle Bamboo garantit une palette très étendue de couleurs intenses et une qualité de conservation optimale.
Taille max (cm)
111 x 1193
Grammage (g/m2)
290
Finition
Mate
Couleur
Blanc Crème
Texture
Lisse
5
Hahnemühle Pearl
Le papier Pearl de Hahnemühle se distingue par sa blancheur neutre éclatante et sa texture douce et subtile évoquant une peau d’orange. Il recrée des images en noir et blanc d’un naturel parfait ; il permet également une reproduction vibrante des couleurs et un rendu minutieux des détails. Grâce à son couchage résine satiné qui apporte une grande profondeur à l’image, à sa texture fibreuse et à son excellent rendu des couleurs, une impression sur Hahnemühle Pearl produit l’effet d’une peinture à l’huile. Ce papier pour tirage Fine Art est aussi l’un des mieux adaptés au contrecollage.
Taille max (cm)
111 x 1193
Grammage (g/m2)
285
Finition
Satinée nacrée
Couleur
Blanc Naturel
Texture
Légèrement texturé
6
Hahnemühle Photo Rag
La finition ultra mate du papier Photo Rag de Hahnemühle en fait l’un des préférés des illustrateurs et artistes professionnels pour leurs tirages Fine Art. Ce papier classique offre des noirs intenses, une reproduction homogène des couleurs et un rendu parfait des détails. Il possède une texture discrète, douce et crayeuse au toucher, qui permet des dégradés de couleur subtils. À cause de leur surface délicate, les impressions sur Hahnemühle Photo Rag doivent être maniées avec précaution. Ce papier pur coton est adapté au contrecollage, à condition de le manipuler avec le plus grand soin pour éviter que les bords ne s'effilochent.
Taille max (cm)
152 x 1193
Grammage (g/m2)
308
Finition
Ultra Mate
Couleur
Blanc Naturel
Texture
Lisse
7
Hahnemühle German Etching
Le German Etching de Hahnemühle est un papier épais d’un blanc légèrement chaud, au grain velouté exceptionnel. Il produit des impressions Fine Art riches et contrastées, aux couleurs intenses et aux noirs profonds : en effet, grâce à sa texture, il peut absorber plus d’encre et capturer la lumière. L’un de nos papiers Fine Art les plus épais, il se caractérise par sa texture feutrée. L’impression sur Hahnemühle German Etching confère à une œuvre d’art un cachet artisanal. Ce papier Fine Art robuste n’a pas tendance à s’effilocher sur les bords.
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