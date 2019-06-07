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Canson Baryta

L’impression sur ce papier Fine Art baryté d’un blanc pur offre une densité des noirs, un rendu des détails et un contraste excellents. Il est recommandé aux artistes pour la reproduction de couleurs vives et fluorescentes et pour les images très contrastées. Sa base reproduit des blancs purs et des noirs profonds, tandis que le revêtement lisse et satiné sublime le détail et la définition des images. À cause de la réactivité de ce papier Fine Art, une impression sur Canson Baryta doit être manipulée avec précaution. Nous vous conseillons de rajouter des marges si vous souhaitez l’encadrer.