Étape 3

Comment simuler le rendu final à l’écran

Le soft proofing, ou épreuvage écran, vous permet de visualiser un aperçu de votre tirage d’art comme il sera réalisé par les imprimantes de notre labo photo, sur le papier de votre choix. Pour cela, il vous suffira de télécharger nos profils colorimétriques (ou profils ICC) afin de garantir la fidélité et la parfaite homogénéité des couleurs entre votre épreuve écran et l'œuvre une fois imprimée. Pour en savoir plus, regardez notre tutoriel vidéo.