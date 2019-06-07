Comment aménager votre espace de travail
Votre environnement influence votre perception des couleurs. Ce tutoriel vidéo vous dévoile des astuces pour bien aménager votre espace de travail. Préparer vos fichiers images dans les meilleures conditions contribuera à la qualité optimale de vos agrandissements photo et tirages Fine Art.
Comment calibrer votre écran
Pour que les couleurs qui s’affichent sur votre moniteur correspondent avec précision aux couleurs de votre impression d’art, il est impératif de calibrer votre écran. Découvrez la marche à suivre avec cette courte vidéo.
Comment simuler le rendu final à l’écran
Le soft proofing, ou épreuvage écran, vous permet de visualiser un aperçu de votre tirage d’art comme il sera réalisé par les imprimantes de notre labo photo, sur le papier de votre choix. Pour cela, il vous suffira de télécharger nos profils colorimétriques (ou profils ICC) afin de garantir la fidélité et la parfaite homogénéité des couleurs entre votre épreuve écran et l'œuvre une fois imprimée. Pour en savoir plus, regardez notre tutoriel vidéo.
Nos Guides Pratiques
Choisissez le meilleur papier pour une impression photo ou jet d’encre pigmentaire, et le format d’un tirage selon la résolution de votre image.