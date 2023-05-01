Noms de fichiers : identiques sur mon site et creativehub ?

Il n’est pas obligatoire que le nom ou le titre du produit sur ton site soit identique au nom du fichier dans ton compte creativehub.

Nous te recommandons toutefois de faire correspondre les noms, pour savoir clairement quel produit correspond à quel fichier et éviter toute confusion lors de futures réimportations de produits.

De plus, utiliser le même nom de fichier dans creativehub évite que le nom du produit sur ton site soit écrasé lors d’une réimportation, si les options d’import ne sont pas décochées.