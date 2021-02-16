Vendez de l’art en ligne avec le dropshipping
Automatisez vos ventes en ligne avec notre service d’impression à la demande. Vous vendez sur Shopify, nous expédions directement à vos clients des tirages photo et Fine Art haut de gamme.
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✅ À chaque fois que vous réalisez une vente, nous faisons parvenir à votre client un tirage haut de gamme, qualité pro.
✅ Nous expédions votre commande partout dans le monde. Oui, partout ! Et mieux encore, nous fournissons un service entièrement neutre en carbone.
Choisissez parmi 7 papiers haut de gamme, texturés, lisses ou brillants.En savoir plus
Choisissez entre 4 papiers photo professionnels qualité musée.En savoir plus
Notre service rapide et attentionné vous garantit à chaque fois un tirage impeccable.En savoir plus
Nous offrons une intégration fluide avec les principales plateformes e-commerce. Vous avez un site web personnalisé ? Pas de problème, lancez-vous grâce à notre API d’impression.
Nos deux décennies en tant que leader de l'impression d’art Fine Art nous ont appris ce que cela signifie vraiment. L’essentiel est de livrer un produit d’art de la plus haute qualité, dans les délais, avec un service client réactif et attentif en cas de problème.
Votre marque artistique compte pour nous. Nous la traitons comme la nôtre, c’est pourquoi de nombreux artistes de renommée mondiale, archives, collectifs, galeries et entreprises médiatiques nous font confiance.
Nous avons des centres de production au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne. Les commandes expédiées vers le Royaume-Uni, les États-Unis ou l’UE n’entraînent donc aucun frais d’importation. L’expédition est automatiquement gérée selon la destination.
Un moyen très simple pour automatiser vos ventes d’art en ligne
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Mettez en place votre boutique et connectez-la à creativehub en suivant notre guide rapide en 7 étapes.En Savoir Plus
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