« J’ai lancé ma boutique en ligne en un week-end. Je suis plutôt perfectionniste et je veux que tout soit impeccable, et j’avoue avoir été impressionnée par la rapidité avec laquelle les choses se sont mises en place. Le service est fantastique. Cela me permet de me consacrer à la promotion en sachant que les commandes sont entre de bonnes mains. »

Shane Taylor

shanetaylor.net

« Grâce à l’intégration Shopify de theprintspace, vendre des tirages d’art devient un jeu d’enfant. Je n’ai plus besoin de gérer dans les moindres détails toutes les étapes de l’impression et de la vente, ce qui me fait gagner beaucoup de temps et de tranquillité d’esprit. Cela fait plus de deux ans que je travaille avec eux, et je fais entièrement confiance à leur expertise. »