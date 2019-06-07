Qu'est-ce qu’un test d’impression ?
Un test d’impression vous permet de visualiser en avant-première le rendu de votre impression Fine Art ou votre tirage photo, en essayant différents réglages de couleurs et de luminosité. Cette courte vidéo vous l’expliquera de façon plus détaillée.
Comment réaliser un test d’impression ?
Regardez notre vidéo pour découvrir comment réaliser un test d’impression dans Photoshop. Vous y trouverez les dimensions à respecter pour faire un test d’impression de votre tirage d'art, ainsi que des astuces pour obtenir les meilleurs résultats.
Nos Guides Pratiques
Choisissez le meilleur papier pour une impression photo ou jet d’encre pigmentaire, et le format d’un tirage selon la résolution de votre image.