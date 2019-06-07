Comment imprimer votre art ?

Choisir le papier pour l’impression photo ou jet d’encre
Une première étape s’impose : le choix du papier qui conviendra le mieux à votre image. Cette courte vidéo explique la différence entre une impression jet d’encre pigmentaire et un tirage photo de qualité professionnelle, et quels papiers sont les plus adaptés à chaque technique de tirage et au style de votre image. Commander l’un de nos packs d’échantillons de tirages Fine Art et tirages photo argentiques vous permettra de constater par vous-même les caractéristiques de chaque papier et la qualité de nos impressions d’art.
Préparer votre fichier pour l’impression
Assurez-vous que votre fichier image offre une qualité impeccable. Vérifiez la résolution, la taille du fichier et les dimensions de votre image avant de le sauvegarder.
Passer votre commande en ligne
Grâce à notre système de téléchargement facile à utiliser, une fois votre fichier téléchargé, vous aurez l’option de le stocker dans creativehub. Cela vous évitera de télécharger de nouveau cette image à chaque fois que vous voudrez commander un agrandissement photo ou un tirage Fine Art à notre labo photo en ligne.
|PIXELS
|MEGAPIXEL
|12 x 10IN
305x254
|14 x 11IN
356x279
|20 x 16IN
508x406
|20 х 24IN
508x610
|30 х 20IN
762x508
|30 х 40IN
762x1016
|60 х 40IN
1524x1016
|1600 x 1200
|2mp
|2048 x 1536
|3mp
|2046 x 1632
|4mp
|2095 x 1944
|5mp
|3008 x 2000
|6mp
|3072 x 2304
|7mp
|3504 x 2336
|8mp
|3488 x 2616
|9mp
|3872 x 2704
|10mp
|4064 x 2704
|11mp
|4330 x 2887
|12.5mp
|4974 x 3318
|16.5mp
|4904 x 3678
|18mp
|5612 x 3742
|21mp
|5488 x 4145
|22mp
|6708 x 4474
|30mp
|film 35 mm
|6x6in film
|6x5in film
|5x4in film
|10x8in film
La meilleure qualité d’impression possible pour un tirage photo. Offre un rendu optimal de l’image.
La légère différence par rapport à une qualité d'image exceptionnelle ne se remarque qu’en très grand format. Cette qualité d’impression produit un agrandissement photo superbe.
Une qualité supérieure à la moyenne, mais qui n’atteint pas l'excellence. Cette valeur garantit une image de bonne qualité.
Une qualité d’image satisfaisante, considérée comme suffisante par la plupart des photographes.
La faible résolution entraînera une qualité médiocre sur des impressions d’art grand format. Manque de netteté et de détails par rapport au niveau moyen. Cependant, des impressions petit format pourront obtenir un niveau de qualité acceptable.
Nos Guides Pratiques
Visualisez le rendu final de votre tirage photo ou impression Fine Art en testant différents types de papiers de qualité professionnelle.
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