Comment imprimer votre art ?

Étape 1

Choisir le papier pour l’impression photo ou jet d’encre

Une première étape s’impose : le choix du papier qui conviendra le mieux à votre image. Cette courte vidéo explique la différence entre une impression jet d’encre pigmentaire et un tirage photo de qualité professionnelle, et quels papiers sont les plus adaptés à chaque technique de tirage et au style de votre image. Commander l’un de nos packs d’échantillons de tirages Fine Art et tirages photo argentiques vous permettra de constater par vous-même les caractéristiques de chaque papier et la qualité de nos impressions d’art.