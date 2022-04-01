Puis-je renommer mes fichiers dans creativehub ?

Oui, tu peux renommer tes fichiers dans creativehub. Voici comment faire :

Sélectionne le fichier à renommer Clique sur « Edit » dans les options à droite Renomme le fichier Clique sur « Done »

Remarque : si ton produit creativehub a déjà été importé dans ta boutique, un changement de nom de fichier dans creativehub ne sera pas répercuté automatiquement sur ton site.

Tu devras réimporter le produit dans ta boutique sans écraser les informations personnalisées qui s’y trouvent. Tu peux aussi modifier le nom directement sur ton site.