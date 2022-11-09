Quel est l’intérêt de vendre mes tirages en édition limitée ?

Les avantages de vendre vos tirages d’art en ligne sous forme d’éditions limitées.

Pourquoi vendre des éditions limitées ?

Vendre des éditions limitées peut améliorer la visibilité de votre marque et contribuer à vous faire un nom.

Qui dit édition limitée dit disponibilité limitée, or la rareté est généralement synonyme de valeur – en particulier pour des œuvres appréciées et recherchées. Le nombre d’exemplaires d’une édition fait aussi une différence. Par exemple, une édition limitée à 20 exemplaires aura plus de valeur qu’une édition limitée à 100 exemplaires.

Cependant, la décision vous appartient entièrement. Elle dépend aussi de plusieurs autres facteurs – notamment la nature de l’œuvre concernée, et vos objectifs.

Vous pouvez déterminer le nombre d’éditions limitées que vous souhaitez commercialiser au moyen de creativehub. Si vous choisissez cette option, nous vous recommandons de télécharger une signature numérique pour compléter le certificat d’authenticité qui sera envoyé avec chaque exemplaire vendu.

Cliquez ici pour découvrir comment vendre des tirages en édition limitée.