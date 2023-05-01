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Ma commande dropshipping n’est pas livrée : est-elle perdue ?

Lorsque des tirages sont perdus en transit, nous réimprimons la commande et l’expédions à ton client à nos frais.

Une commande est considérée comme perdue en transit lorsque le lien de suivi ne montre aucun mouvement pendant le nombre de jours indiqué dans le tableau ci-dessous :

DestinationEnvoi postal (jours ouvrés sans mise à jour)Envoi par transporteur (jours ouvrés sans mise à jour)
Royaume-Uni83
Allemagne83
Europe (UE)145
Europe (EEE & CH)145
Amérique du Nord (États-Unis, Canada)N/A7
Reste du mondeN/A10
Mis à jour le octobre 2026

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