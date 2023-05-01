Ma commande dropshipping n’est pas livrée : est-elle perdue ?

Lorsque des tirages sont perdus en transit, nous réimprimons la commande et l’expédions à ton client à nos frais.
Une commande est considérée comme perdue en transit lorsque le lien de suivi ne montre aucun mouvement pendant le nombre de jours indiqué dans le tableau ci-dessous :
|Destination
|Envoi postal (jours ouvrés sans mise à jour)
|Envoi par transporteur (jours ouvrés sans mise à jour)
|Royaume-Uni
|8
|3
|Allemagne
|8
|3
|Europe (UE)
|14
|5
|Europe (EEE & CH)
|14
|5
|Amérique du Nord (États-Unis, Canada)
|N/A
|7
|Reste du monde
|N/A
|10