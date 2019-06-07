Notre mission
Labo photo numérique leader sur le marché, nous aimons garder notre clientèle satisfaite de nos produits et services. C’est pourquoi nous offrons une garantie satisfait ou remboursé. Si nous échouons à satisfaire vos attentes, nous vous remboursons intégralement ou nous réimprimons et réexpédions votre commande le jour ouvrable suivant.
Une communauté artistique vibrante
Passionnés d’art, nous organisons régulièrement des ateliers, évènements et expositions ouverts à tous. Alors rejoignez-nous et venez participer à nos nombreuses activités au sein de notre riche et vibrante communauté.Suivez-nous sur Instagram !
Débuts et développement
Depuis notre ouverture en octobre 2007, theprintspace jouit d’une excellente réputation auprès de nos clients et de tous les acteurs confondus du secteur, en s’affirmant comme la référence en matière d’impression haut de gamme. Notre logiciel révolutionnaire, creativehub, a grandement contribué à notre succès en donnant la possibilité aux artistes et aux photographes de commander des tirages ainsi que des options d’encadrement et de contrecollage en ligne, leur faisant gagner du temps et de l’argent, et leur permettant ainsi de se concentrer sur leur travail.
Contactez-nous
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