Dans quelle devise se font mes ventes de tirages d’art traitées par le service de gestion des commandes ?

En savoir plus sur la monnaie utilisée pour la vente de vos tirages d’art en ligne, et comment modifier ce paramètre dans votre boutique en ligne.

La devise dans votre compte creativehub

Dans creativehub, la devise par défaut peut être fixée en euros (€ EUR), livres sterlings (£ GBP) et dollars ($ USD).

La devise par défaut dépend du pays de résidence, de celui où l’entreprise est enregistrée, et/ou des détails d’immatriculation TVA qui figurent dans votre compte creativehub. Il vous est possible de modifier ces données dans vos paramètres principaux.

Pour apprendre comment changer la devise de votre compte creativehub, cliquez ici.

La devise dans votre boutique en ligne

Vous pouvez choisir dans quelle monnaie vendre vos produits quand vous créez votre boutique e-commerce. Si vous utilisez Shopify, vous aurez la possibilité de changer la devise choisie jusqu’à ce que vous ayez effectué votre première vente. Ensuite, la devise de votre boutique sera verrouillée.

Si votre devise diffère des options proposées dans creativehub (€ EUR, £ GBP et $ USD), une conversion aura lieu.

Veuillez noter qu’une fois votre produit importé dans votre boutique, vous exercez un contrôle total sur le prix de vente : vous pouvez ainsi modifier le prix pour choisir un montant mieux adapté à la devise choisie pour votre boutique.