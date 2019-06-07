Nous utilisons uniquement des matériaux durables et des bois massifs de la plus haute qualité pour nos cadres d’art, du cadre contemporain en noyer au cadre traditionnel en chêne, avec passe-partout et verre antireflet en option.
L’encadrement sur mesure pour artistes et photographes
L’encadrement d’art fait appel au matériel le plus performant et à des matériaux de haute qualité. Découvrez les options que nous proposons dans cette courte vidéo.
Pourquoi choisir un cadre fait main sur mesure
Matériaux naturels
Nous n’utilisons que des bois massifs provenant de sources durables : ni placages, ni MDF, ni aucun autre type de matériau reconstitué.
Coins bouchés
Chaque angle du cadre est soigneusement collé, poncé et bouché afin d’obtenir des jointures invisibles.
Fait main sur mesure
Nous offrons des encadrements photo de toutes dimensions, conformes à vos instructions. Nos cadres sur mesure sont entièrement fabriqués et finis à la main.
Conservation optimale
Tous nos encadrements d’art sont certifiés FSC et 100 % sans acide. Nous garantissons la haute qualité et la durée de conservation supérieure de tous les cadres que nous fabriquons.
Étapes
Les 5 étapes clés pour personnaliser votre encadrement sur mesure.
1. Style de cadre
2. Moulure de cadre
3. Passe-partout
4. Verre
5. Fixations
Étape 1
Le type de cadre
Choisissez parmi quatre types d’encadrement sur mesure, du plus classique au plus contemporain. Votre tirage photo sera monté sur un panneau en PVC pour garantir qu’il repose parfaitement à plat dans le cadre. Si vous ne souhaitez pas cette option, merci de nous l'indiquer dans l'espace dédié aux commentaires lors de votre commande.
guide des types de cadres et de baguettes
Cadre en bois classique
Pour un encadrement d’art traditionnel, le cadre en bois classique reste notre modèle le plus populaire et convient à tous les styles d’art. Nous proposons un choix de baguettes adaptées à tous les budgets.
Cadre flottant
Vous recherchez une présentation moderne à l’effet saisissant ? Imaginez votre œuvre suspendue entre le fond de l’encadrement et le verre de protection, comme flottant dans l’espace du cadre.
Caisse américaine
Cette option d’encadrement ouverte présente votre image quelques millimètres en retrait de l’avant du cadre, dans un esprit merveilleusement minimaliste.
Cadre boîte
Ajoutez du volume et de la présence à votre œuvre d’art : ce cadre tout en profondeur à l’esprit contemporain réserve un espace prononcé entre le verre et le tirage.
Style de cadre:
Étape 2
La baguette
Nous vous proposons plusieurs options de baguettes pour chaque type d’encadrement sur mesure. Découvrez ci-dessous les différents profils, couleurs et finitions de nos baguettes. Vous pourrez préciser votre choix lors de la saisie de votre commande.
Chêne
Le chêne est recherché pour sa teinte naturelle et chaleureuse. Ce bois massif est un choix classique qui met en valeur la plupart des images.
Hêtre
Un bois clair et lisse au fil superbe. À la fois naturel et intemporel, un encadrement sur mesure en hêtre apporte légèreté et chaleur à votre œuvre d’art.
Noire
Cette baguette chic et neutre reste le choix classique des photographes professionnels pour mettre en valeur leurs tirages. Sa finition satinée d’un noir intense rallie tous les suffrages pour l’encadrement photo.
Blanche
Vous recherchez un look contemporain épuré ? Cette baguette lisse d’un blanc uni offre une option neutre tout en clarté, qui laisse la vedette à votre tirage.
Noyer
Une version moderne du cadre en bois classique. Les nuances riches et intenses de notre baguette en noyer noir d’Amérique complètent à merveille les tirages d’art aux couleurs éclatantes.
Décorative
Cette option vous laisse le choix entre un style traditionnel ou résolument contemporain. L’opulence de nos baguettes ornementales à finition or ou argent sublimera vos images à la perfection.
Moulure de cadre:
Étape 3
Le passe-partout
Option adaptée à un cadre en bois classique, le passe-partout parachève votre encadrement d’art. Nous vous offrons une palette de couleurs pour faire contraster ou pour harmoniser le passe-partout avec votre image. Il sera coupé sur mesure aux dimensions requises. Parcourez ci-dessous quelques exemples de styles.
Passe - partout, verre et fixations
Passe-partout classique
Choisissez cette option pour obtenir une finition classique et professionnelle. Avec une marge inférieure légèrement plus large, ce passe-partout attire le regard vers l’intérieur du cadre et équilibre la présentation de votre tirage d’art.
Passe-partout moderne
Avec ses marges minces de largeur identique, ce passe-partout minimaliste se caractérise par un style épuré très actuel.
Passe-partout extra large
Ce passe-partout extra-large offre un look résolument contemporain. Il convient particulièrement aux formats carrés et aux encadrements photo de petite taille.
Étape 4
Le verre
Sélectionnez un verre standard ou premium – ce dernier est un verre d’art antireflet qualité musée, qui présente une finition invisible. Optez pour un verre anti-UV si vous souhaitez une protection supplémentaire.
Étape 5
Les fixations
En fonction de votre type de cadre, vous pourrez employer des anneaux en D et de la ficelle, des plaques de fixation murale ou des crochets de fixation.
guide des fixations
Anneaux en D et ficelle
Un système préféré par la plupart de nos clients pour sa simplicité, les anneaux en D reliés par une ficelle permettent d’accrocher votre encadrement d’art en exploitant une fixation murale existante – clou ou tête de vis.
Plaques de fixation murale
Cette solution classique peut s’harmoniser au style de certains cadres. Solides, les plaques de fixation murale empêchent d’enlever facilement l'œuvre du mur, ce qui en fait un atout lors d’une exposition.
Crochets de suspension
Une option stable et robuste, à privilégier pour les cadres lourds et de grande taille. Les crochets de suspension sont disponibles en plusieurs tailles pour s'adapter à chaque œuvre d’art.
Fixations:
Commandez en ligne
Passez votre commande aujourd’hui, et votre encadrement d'art sur mesure sera prêt dans un délai de 10 jours ouvrables. Si vous êtes à Londres, vous pourrez passer le prendre dans notre atelier d’impression Fine Art, ou nous demander de vous l’expédier.