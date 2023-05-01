Dois-je marquer ma commande comme traitée dans ma boutique ?

Lorsque tu vends un tirage sur ton site, la commande est marquée « non traitée » (ou une formulation similaire) dans ta liste de commandes. C’est le statut par défaut sur la plupart des sites e-commerce.

Ne t’inquiète pas, nous recevons bien la commande ; en réalité, le statut dans ta boutique ne joue aucun rôle dans le processus de traitement.

C’est à toi de décider comment gérer ta liste de commandes. Tu peux marquer la commande comme traitée immédiatement, et certaines plateformes comme Shopify proposent une automatisation pour cela. Ou tu peux marquer tes commandes comme traitées lorsque nous t’envoyons le numéro de suivi par e-mail. Si tu le souhaites, tu peux même laisser la commande comme non traitée. Quoi qu’il en soit, nous traitons la commande.

Note que ton acheteur reçoit souvent un e-mail de notification lorsque tu marques la commande comme traitée. Là encore, tu peux configurer ces détails dans les paramètres de ton compte.