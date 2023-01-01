Ta marque d’artiste et le prix de tes tirages

Ta marque compte

En tant qu’artiste ou galerie, il est important de t’imposer comme une marque de qualité, et quand c’est le cas, il est essentiel de pratiquer les prix qui vont avec. Si tu vends trop bas, la perception de ta qualité baissera.

Pour construire une marque forte, il lui faut une voix unique, et voici la bonne nouvelle : non seulement ton art est unique, mais toi aussi, tout comme les motivations qui te poussent à créer. Créer une marque ne consiste donc pas à se concentrer uniquement sur l’œuvre : l’artiste en est une composante essentielle. Les gens adhèrent à des artistes ; l’achat d’une œuvre n’est que la manifestation de la confiance qu’ils placent en toi.

Ce conseil vaut tout autant pour les galeries. Une galerie choisit les œuvres qu’elle expose parce qu’elle représente un style, un mouvement, un type de travail qui lui parle, ainsi que les artistes qui le produisent. Tu dois créer une vision de marque unique autour de la galerie et de son équipe, y compris les artistes que tu représentes et les commissaires. Tout est question de communiquer ta singularité, ta vision et ta personnalité ; en somme, le pourquoi… pourquoi tu crées ou sélectionnes les œuvres que tu présentes.

Regardons les données

En tant qu’artiste, quand tu as trouvé ta voix créative authentique et que ton travail te passionne, cela résonne chez les gens. Quand ils tombent amoureux de ton travail, quand il a du sens pour eux, quand ils veulent te soutenir en tant qu’artiste… le prix reste important, mais ils ne te comparent pas aux autres tirages A4 ni aux images de stock disponibles sur Redbubble et autres sites du même genre.

Il faut donc mettre de côté les objections du type : « oui, mais on peut acheter un tirage A4 sur Etsy pour 30 $ ». Tes collectionneurs ont décidé d’acheter ton travail. Cela veut-il dire que tu peux fixer n’importe quel prix ? Non, tu dois pratiquer des prix comparables à ceux d’autres œuvres authentiques et originales d’artistes et de galeries.

Œuvre et boutique de tirages de Quentin Monge

Grâce à notre longue expérience du marché et à nos données, nous avons établi une grille de prix correspondant aux tarifs du marché pour des œuvres originales de haute qualité, imprimées selon des standards fine art professionnels par des artistes engagés. Consulte ces prix ici.

Que tu aies déjà établi ta marque ou que tu y travailles, que ce soit une activité complémentaire ou ton métier principal, il est essentiel de bien démarrer. Cela passe par des prix justes et par une qualité de bout en bout à la hauteur des attentes que ce prix suscite.

La communication est la clé

Il ne suffit pas de produire un travail de haute qualité et de te consacrer à ta créativité. Tu dois communiquer cette qualité et positionner ta marque d’artiste sur ce segment.

Apple, Mercedes et Nike ont des produits de haute qualité, mais les gens n’en sont convaincus que grâce au marketing et à la communication, qui créent la perception de la marque. Créer une marque n’est ni un tour de passe-passe ni une arnaque : tu dois tenir tes promesses. Mais si tu ne communiques pas sur la haute qualité, personne ne devinera que ton art et tes tirages sont de haute qualité.

Tu penses peut-être que c’est évident en regardant ton art, mais tu ne le penses que parce que tu sais tout le travail qu’il y a derrière. Tu supposes que les autres le devineront aussi. Voici la réalité : ils ne le devinent pas.

Voici donc une liste de recommandations pour t’assurer que tu communiques bien la qualité de ton art et de tes tirages, et par extension de ta marque. À prendre comme un point de départ :

Comment communiquer ta marque

Avoir un site web de haute qualité

Un design moderne, épuré, qui met bien en valeur les images et se parcourt rapidement

Regroupe ton travail en séries, par thèmes ou par projets

Explique qui tu es et pourquoi tu crées ce que tu crées

Montre ton processus créatif et le contexte de tes projets

Montre la qualité des tirages et des cadres en gros plan, ainsi que des autres produits que tu vends

Propose une livraison rapide et fiable au moment du paiement

Mets les œuvres en situation dans de beaux intérieurs, pour que le collectionneur puisse visualiser le tirage au mur. Nous recommandons des services comme Artplacer pour cela

Parle de développement durable. Les tirages réalisés chez nous sont neutres en carbone, livraison comprise.

Le site de Kyler Steele, qui coche de nombreux points clés ci-dessous

Utiliser les réseaux sociaux pour

Parler de toutes les étapes du cycle de vie de tes projets : des idées à la recherche, du travail en cours à la production, de la préparation des tirages et autres produits… jusqu’au lancement de la collection ou du drop

Parler directement à ton public et donner un visage humain à ton travail

Montrer ta personnalité. Les gens adhèrent à des artistes. L’achat d’une œuvre est la manifestation de cette adhésion

Proposer des œuvres qui

Sont signées et numérotées (nous le proposons gratuitement, voir ici)

Sont en édition limitée (nous proposons des certificats d’authenticité d’édition limitée, voir ici)

Sont proposées encadrées ou non (nous proposons de superbes cadres épais certifiés FSC, voir ici)

Sortent sous forme de drops thématiques tout au long de l’année (suis notre guide pas à pas)

Portent ta marque sur l’emballage et incluent une lettre de remerciement à l’intérieur (découvre tes options ici)

Enfin, et c’est primordial : explique en quoi l’achat d’un tirage t’aide à continuer de créer, ou, si tu es une galerie, en quoi il soutient l’artiste. Il est vital de donner aux gens une excellente raison comme celle-ci de se décider à acheter l’œuvre. C’est ton appel à l’action, et il doit être répété régulièrement.

Éviter la voie de la facilité

Il est parfois tentant de choisir la voie de la facilité et d’éviter la liste de communication essentielle ci-dessus. Cette voie de la facilité consiste à penser que si tu vends ton travail bon marché, il se vendra. Ce n’est vraiment pas la bonne approche, et nous te déconseillons fortement de raisonner ainsi. Non seulement tu aurais du mal à dégager un bénéfice, mais tu te brades alors que tu as passé des années à développer tes compétences et ton corpus d’œuvres.

Construire une marque et être à la hauteur de sa réputation, c’est la façon de bâtir une carrière durable sur le long terme. Vendre sur le prix est une mauvaise idée : il y aura toujours quelqu’un pour faire moins cher que toi, sans tes coûts, et avant même que tu t’en rendes compte, les outils d’IA permettront à tout le monde de créer son propre art générique.

Mais l’IA ne crée pas d’art unique : elle agrège ce qui existe déjà et n’a pas de voix créative authentique. Et l’IA ne crée pas d’artistes non plus. L’art est une expression de l’expérience humaine, alors mets-toi en avant, crois en toi et construis une marque d’artiste qui te permette de fixer le juste prix pour ton travail, à la hauteur de la qualité du produit et des efforts que tu y as consacrés. Cela te permettra de :

Livrer tes tirages à tes clients dans les délais

Développer les achats répétés et le bouche-à-oreille

Dégager des bénéfices à réinvestir dans ton travail

Si tu veux voir d’excellents exemples de publications sur les réseaux sociaux par des artistes à la marque forte, lis cet article.

Conseils gratuits sur ta marque et ta carrière artistique

Ne te contente pas de nous croire sur parole ! Écoute la première saison de notre podcast, avec des interviews de 10 grands artistes, dont certains de nos meilleurs vendeurs. Dans chaque épisode, ils partagent leurs conseils sur la façon dont ils ont bâti une carrière artistique autonome en vendant des œuvres originales et/ou des tirages en ligne.

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