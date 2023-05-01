Quel est le format maximal d’un tirage en dropshipping ?

En tenant compte des limites de ton fichier d’impression, tu peux vendre des tirages d’art sur ton site au format de ton choix, jusqu’aux dimensions maximales prises en charge par nos imprimantes. Les voici :
Formats maximaux des tirages photo
- Tous nos papiers photo numériques (Fuji Matt, Fuji Gloss, Fuji Pearl et Fuji Flex) peuvent être imprimés jusqu’à 127 cm (50 pouces) de largeur, sur la longueur de ton choix.
Formats maximaux des impressions giclée
- La largeur maximale pour les papiers Hahnemühle German Etching, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta, Hahnemühle Bamboo et Hahnemühle Pearl est de 110,5 cm (43,5 pouces).
- Les autres papiers giclée, dont l’Epson Semi-Gloss et le Hahnemühle Photo Rag, peuvent être imprimés jusqu’à 151 cm (59,5 pouces) de largeur.