Quelles couleurs de passe-partout pour les cadres dropshipping ?

La marque de nos cadres standard pour le dropshipping est Nielsen Quadrum. Pour un aperçu des cadres que nous proposons, lis cet article. Pour le détail des formats disponibles, lis cet article.

Tu peux choisir de recevoir tes produits encadrés avec un passe-partout. Les passe-partout sont découpés dans un carton sans acide de 1400 microns, soit 1,4 mm d’épaisseur. La fenêtre est découpée en biseau à 45°

Les passe-partout existent en 4 couleurs :

Noir

Blanc

Ivoire (blanc cassé subtil)

Crème

Voici des images montrant les différentes couleurs :