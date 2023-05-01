Quand mes ventes de tirages apparaissent-elles dans creativehub ?

Tes commandes dropshipping arrivent dans notre système le lendemain du jour où tu les reçois dans ta boutique. Voici pourquoi :

Toutes les commandes reçues un jour donné sont transmises à notre système de production après minuit ce jour-là. Si tu as vendu 10 produits sur ton site le 2 mai, toutes ces commandes sont donc envoyées à notre système de production après minuit le 2 mai. Le processus est identique même si tu n’as vendu qu’un seul produit ce jour-là.

Cela nous permet de regrouper les différentes commandes en un seul prélèvement pour les frais de traitement, afin que le vendeur ne soit débité qu’une fois par jour.

Découvre ici comment consulter tes commandes dropshipping dans creativehub.