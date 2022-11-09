Comment connecter mon compte avec l’application Shopify ?

La marche à suivre pour connecter votre compte creativehub avec votre boutique en ligne Shopify grâce à l’application Shopify creativehub.
Vous inscrire sur creativehub et Shopify
Avant de pouvoir installer l’application Shopify creativehub, il vous faudra d’abord ouvrir un compte sur creativehub et créer votre boutique en ligne sur le site e-commerce Shopify.
- creativehub
Ouvrez un compte creativehub gratuit.
- Shopify
Rendez-vous sur Shopify pour choisir votre forfait d’abonnement et concevoir votre boutique.
Installer l’application Shopify creativehub
Dans votre compte Shopify, cliquez sur l’option « Applications » dans le menu principal situé à gauche de votre écran. Puis sélectionnez « Visiter l’App Store de Shopify ».
L’App Store s’ouvrira dans un nouvel onglet. Cherchez « creativehub » et suivez les étapes d’installation. Une fois que vous aurez installé l’application, vos comptes creativehub et Shopify accounts seront connectés.