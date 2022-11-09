Comment connecter mon compte avec l’application Shopify ?

La marche à suivre pour connecter votre compte creativehub avec votre boutique en ligne Shopify grâce à l’application Shopify creativehub.

Vous inscrire sur creativehub et Shopify

Avant de pouvoir installer l’application Shopify creativehub, il vous faudra d’abord ouvrir un compte sur creativehub et créer votre boutique en ligne sur le site e-commerce Shopify.

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Ouvrez un compte creativehub gratuit.

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Installer l’application Shopify creativehub

Dans votre compte Shopify, cliquez sur l’option « Applications » dans le menu principal situé à gauche de votre écran. Puis sélectionnez « Visiter l’App Store de Shopify ».

L’App Store s’ouvrira dans un nouvel onglet. Cherchez « creativehub » et suivez les étapes d’installation. Une fois que vous aurez installé l’application, vos comptes creativehub et Shopify accounts seront connectés.