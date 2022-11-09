Que se passe-t-il quand mon tirage en édition limitée est épuisé ?

Ce qui arrive quand il ne reste plus aucun exemplaire du produit que vous avez décidé de vendre en édition limitée.

Le nombre d’exemplaires de mon édition limitée dans creativehub est-il synchronisé avec Shopify ?

Oui, ces chiffres sont synchronisés. Le nombre d’exemplaires d’une édition limitée apparaît comme « Quantité en stock » sur Shopify. À chaque fois que vous vendez un tirage en édition limitée, le stock diminue dans Shopify et un tirage en édition limitée est soustrait dans creativehub.

La « quantité en stock » n’est pas verrouillée dans Shopify. Si vous modifiez ce chiffre, la quantité dans creativehub ne changera pas. C’est la responsabilité du vendeur de s’assurer que la quantité de stock de sa boutique en ligne Shopify reflète les données entrées dans creativehub.

Que se passe-t-il si une édition limitée est en rupture de stock ?

Quand tous les exemplaires de votre tirage ont été vendus, les clients ne pourront plus en acheter dans votre boutique. Vous pouvez alors décider de lancer un autre tirage en édition limitée.

Comme vous pouvez le voir dans l’exemple ci-dessous, la plupart des thèmes de Shopify signalent quand un tirage est épuisé afin que les clients soient prévenus.