Shopify n’importe pas mes profils de livraison creativehub

Tu peux importer tes produits dans ta boutique Shopify avec les tarifs de livraison que nous te facturons. Ils apparaissent dans tes paramètres Shopify « Shipping & delivery » sous forme de « shipping profiles » (profils de livraison). En savoir plus ici.

Si tu as importé les tarifs de livraison mais que tu ne vois pas ces profils, tu dois activer le réglage Shopify « multi-origin shipping ». Une invite s’affiche à ce sujet dans tes paramètres Shopify « Shipping & delivery » :

Une fois le réglage activé, réimporte tes produits : les profils de livraison seront actifs. N’oublie pas que tu peux modifier ces profils pour facturer à tes clients les frais de livraison de ton choix. Quel que soit le montant que tu factures, nous te facturerons toujours nos tarifs forfaitaires.