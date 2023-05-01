- Twoja marka artystyczna i ceny wydruków
- Poziom 1: marketing premiery sklepu z wydrukami
- Poziom 3: czasowa sprzedaż wydruków, która buduje pilność zakupu
- Poziom 2: przewodnik 101 po marketingu sklepu z wydrukami
- Czy mój klient zobaczy koszty wydruku na fakturze?
- Czy moi klienci zapłacą opłaty na granicy?
- Dlaczego Shopify to najlepsza platforma do sprzedaży sztuki
- Dlaczego szerokość wydruku zmienia się, gdy zmieniam wysokość?
- Dlaczego muszę przesłać pliki moich prac do creativehub?
- Kto otrzymuje powiadomienia o zamówieniu i dane śledzenia?
- Gdzie zobaczę listę produktów utworzonych w creativehub?
- Czy zaimportowany produkt od razu pojawia się na mojej stronie?
- Jakie strony mogę połączyć z creativehub, aby sprzedawać sztukę?
- Jakie wydruki i ramy mogę sprzedawać w dropshippingu?
- Jakie zdjęcia produktu importują się do mojego sklepu?
- Ile kosztuje certyfikat i podpis cyfrowy?
- Czym jest spersonalizowana wkładka?
- Co umieścić na spersonalizowanej wkładce?
- Jakie formaty plików przesyłać do creativehub?
- Jakie PPI muszą mieć pliki do produktów drukowanych?
- Co oznacza status realizacji zamówienia?
- Jak wygląda opakowanie zamówień dropshippingowych?
- Jaki branding mogę dodać do zamówień dropshippingowych?
- Jakie dane produktu są importowane do mojego sklepu?
- Jakie są koszty realizacji zamówień dropshippingowych?
- Czym są kody SKU creativehub i jak działają?
- Dlaczego muszę zweryfikować kartę do opłacania zamówień?
- Dlaczego creativehub pokazuje VAT dla każdego wariantu produktu?
- Jakie koszty obejmuje pozycja „Your cost”?
- Moje zamówienie ma w creativehub status „suspended”
- Dlaczego kody SKU produktów zmieniły się na SKU Squarespace?
- Jak sprawdzić, czy kod SKU w creativehub zgadza się ze sklepem
- Jak skonfigurować produkty z podpisem drukowanym na wydruku
- Produkty Shopify nie importują stawek ani profili wysyłki
- Nieudana płatność za realizację zamówienia dropshippingowego
- Jak odświeżyć połączenie między moim sklepem a creativehub?
- Dlaczego produkty nie importują się do WooCommerce/WordPress?
- Dlaczego produkty nie importują się do mojej strony Squarespace?
- Ile kosztują gotowe ramy do dropshippingu?
- Jakie rozmiary gotowych ram są dostępne w dropshippingu?
- Na jakim papierze drukowane są wkładki i certyfikaty?
- Brak e-maila z numerem śledzenia zamówienia klienta
- Sprzedany wydruk nie pojawił się jako zamówienie w creativehub
- Jaki jest maksymalny rozmiar wydruku w dropshippingu?
- Czy nazwy plików na stronie i w creativehub muszą się zgadzać?
- Jakie kolory passe-partout są dostępne do gotowych ram?
- Jak ręcznie zamówić produkty dropshippingowe w creativehub
- Jak połączyć warianty wydruku w jedną edycję limitowaną?
- Jak dodać ramy do moich produktów z wydrukami?
- Czy mogę zmienić nazwę pliku w creativehub?
- Jak sprzedawać sztukę online z WIX?
- Gdzie znajdę numery śledzenia zamówień dropshippingowych?
- Czy mogę wykluczyć kraje z realizacji zamówień?
- Jak zaprojektować i przygotować plik spersonalizowanej wkładki?
- Jak połączyć creativehub ze stroną przez API dropshippingu?
- Jak sprzedawać sztukę online z WooCommerce?
- Jak sprzedawać sztukę online z TikTok?
- Czym są warianty produktu i jak je utworzyć?
- Ile wzorów certyfikatów autentyczności jest do wyboru?
- Kiedy moja sprzedaż pojawi się na koncie creativehub?
- Wysyłka w dropshippingu: opłata za zamówienie czy za sztukę?
- Jak creativehub śledzi moje edycje limitowane?
- Jak działają rozmiary wydruków w creativehub?
- Jak ustawić stawki wysyłki na mojej stronie?
- Czym jest DDP i jak opłacić z góry podatek za klienta?
- Jak sprzedawać sztukę online z Etsy?
- Jak sprawdzić, czy moja strona jest połączona z creativehub?
- Jak dodać marginesy do produktów w creativehub?
- Jak sprzedawać sztukę online ze Squarespace?
- Dlaczego produkt pokazuje jednostki metryczne i imperialne?
- Jak pakowane są moje zamówienia dropshippingowe?
- Moje zamówienie jest zawieszone z powodu „no matching SKUs”
- Jak wybrać rodzaj druku i papieru do dropshippingu wydruków?
- Jak sprzedawać jedną pracę w różnych rozmiarach?
- Dlaczego moje produkty w Etsy mają stan magazynowy 999?
- Zamówienie nie dotarło do klienta – czy zaginęło w transporcie?
- Gdzie zobaczę listę zamówień dropshippingowych z mojej strony?
- Dropshipping wydruków artystycznych z WIX i creativehub
- Czy ponowny import produktu nadpisze moje zmiany na stronie?
- Czy macie standardowe rozmiary wydruków, czy mogę wybrać dowolny?
- Czy muszę ponownie importować produkty po dodaniu wkładki?
- Czy muszę oznaczyć zamówienie jako zrealizowane w moim sklepie?
- Czy produkty creativehub są przypisywane do lokalizacji Shopify?
- Czy muszę przesłać osobny plik dla każdego wariantu rozmiaru?
- Czy odłączenie i ponowne połączenie aplikacji usuwa produkty?
- Jakie są czasy dostawy (SLA) dla zamówień dropshippingowych?
- Zamówienie dotarło do klienta uszkodzone lub wadliwe
- Dla jakich krajów mogę opłacić z góry podatek od sprzedaży?
- Czy mogę zmienić plik już zaimportowanego produktu w creativehub?
- Nie mogę zaimportować produktów z creativehub do sklepu
- Nie widzę zaimportowanych produktów w moim sklepie Etsy
- Dlaczego nie mogę połączyć sklepu WooCommerce z creativehub?
- Czy mogę wysłać certyfikat autentyczności z zamówieniem?
- Czy mogę sprzedać wydruk z edycji limitowanej poza moją stroną?
- Czy mogę ustawić rozmiary i ceny dla wielu obrazów jednocześnie?
- Czy mogę złożyć testowe zamówienie dropshippingowe w creativehub?
- Czy mogę zamówić próbki papierów używanych w dropshippingu?
- Czy klienci mogą wybrać papier, na którym powstanie wydruk?
- Jak przesłać spersonalizowaną wkładkę i dodać ją do produktów?
- Prace wielu artystów: czy mogę mieć kilka certyfikatów?
- Czy podpis i numer edycji mogą być wydrukowane na odbitce?
- Czy mogę wybrać inny papier dla każdego wariantu produktu?
- Czy mogę zmienić adres dostawy mojego klienta?
- Czy mogę anulować zamówienie dropshippingowe?
- Czy mogę dodać branding do certyfikatu autentyczności?
- Jacy przewoźnicy dostarczają zamówienia dropshippingowe?
- Moje zamówienie dropshippingowe ma status „Card required”
- Gdzie dodać ustawienia brandingu do zamówień dropshippingowych?
- Z czego wykonane są gotowe ramy do dropshippingu?
- Jak dobrać rozmiary wydruków artystycznych do sprzedaży online
- Gdzie znajdę fakturę za zamówienia dropshippingowe w creativehub?
- Poradnik 101: lista kontrolna marketingu sklepu z wydrukami
- Jak wyceniać wydruki artystyczne do sprzedaży online
- Najlepsze szablony stron dla galerii do sprzedaży sztuki online
- Najlepsze szablony stron dla artysty do sprzedaży sztuki online
- Jaka szerokość marginesów w wydrukach fine art?
- Jak sprzedawać sztukę online z theprintspace?
- Zrozum jak działa nasza aplikacja Shopify dedykowana sprzedaży wydruków online
- 7 kroków wyjaśniających rozpoczęcie sprzedaży wydruków na Shopify
- Jak skonfigurować swoje konto, aby sprzedawać sztukę online?
- Jak połączyć moje konto za pomocą aplikacji Shopify?
- Jak zastosować ustawienia sprzedaży do plików, które chcę sprzedać?
- Jak importować produkty w postaci wydruków do mojego sklepu Shopify?
- Czy mogę zmienić wprowadzone wcześniej ustawienia sprzedaży dla produktów?
- Czy mogę dostosowywać produkty w swoim sklepie?
- Gdzie realizowane są zamówienia sprzedanych przeze mnie wydruków?
- Jak wygląda opakowanie, w którym wysyłane są wydruki?
- W jaki sposób działają płatności dla sprzedaży wydruków?
- Ile wynoszą koszty wysyłki dla sprzedaży realizowanej z theprintspace?
- Jak wygląda proces realizacji zamówienia sprzedaży wydruków?
- Gdzie mogę sprawdzić dokonane sprzedaże wydruków?
- W jakiej walucie sprzedawane są moje wydruki, gdy zamówienia realizowane są przez theprintspace/creativehub
- Czy warto sprzedawać wydruki w limitowanej edycji?
- W jaki sposób mogę dodać certyfikat autentyczności do pliku sprzedawanego w edycji limitowanej?
- Jak wygląda certyfikat edycji limitowanej, który otrzymuje klient?
- Co stanie się, gdy nakład edycji limitowanej zostanie wyprzedany?