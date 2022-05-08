Dlaczego produkt pokazuje jednostki metryczne i imperialne?

W zależności od tego, gdzie jesteś ty lub twoi klienci, możesz używać różnych systemów miar: metrycznego (mm) lub imperialnego (cale).

Aby obsłużyć użytkowników z całego świata, umożliwiamy określanie rozmiarów wydruków zarówno w systemie metrycznym, jak i imperialnym.

Gdy importujesz produkty, podajemy oba rodzaje miar. Możesz to łatwo zmienić, edytując ofertę bezpośrednio w swoim sklepie. Na przykład:

Pamiętaj, że jeśli twój sklep internetowy działa na Etsy, system miar musisz wybrać w creativehub przed zaimportowaniem produktów do strony. Jeśli zechcesz to zmienić w przyszłości, musisz usunąć produkt i zaimportować go do sklepu ponownie.