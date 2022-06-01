Jak dobrać rozmiary wydruków artystycznych do sprzedaży online

Jeśli chodzi o kupowanie sztuki online, większość zakupów jest dokonywana z zamiarem powieszenia pracy w domu, a w przypadku zakupów sztuki przez internet ten odsetek jest jeszcze wyższy. Mając to na uwadze, przy sprzedaży sztuki online i zachęcaniu do zakupu warto wziąć pod uwagę dwie rzeczy: możliwość oferowania wydruków już oprawionych oraz w kilku rozmiarach.

Oferuj kilka rozmiarów, aby zachęcić do zakupu

Zaoferowanie klientom wyboru rozmiarów może zwiększyć prawdopodobieństwo zakupu. Musisz jednak dopasować zakres rozmiarów do tematu i stylu pracy, zamiast po prostu oferować 10 rozmiarów od bardzo małego do bardzo dużego.

Weźmy na przykład temat: czy praca ma skomplikowaną kompozycję lub wiele detali? Jeśli tak, najlepiej prezentuje się w rozmiarze średnim lub dużym, aby detale były widoczne także z pewnej odległości. W przypadku portretów zazwyczaj radzimy nie powiększać ludzi ponad ich naturalne rozmiary. Innymi słowy, istnieje związek między rozmiarem a tematem. Pomocne może być wykonanie wydruków testowych w rozmiarach, które chcesz oferować, bo dzięki temu w pełni zrozumiesz, jak twoja praca działa w różnych skalach. Klient oczywiście nie ma takiej możliwości, dlatego gdy sprzedajesz swoją sztukę z theprintspace, automatycznie generujemy wizualizacje w skali pokazujące, jak wydruk będzie wyglądał na ścianie, aby ułatwić klientowi wybór!

Oferuj wydruki artystyczne gotowe do oprawy

Oferowanie kilku rozmiarów rodzi konkretne pytania, np. jakiego systemu miar użyć (imperialnego, metrycznego czy formatów A) oraz jak stopniować rozmiary w górę i w dół. Polecamy rozwiązanie, które raz za razem okazuje się zachęcać do zakupu: oferuj swoje prace w rozmiarach gotowych do oprawy.

System metryczny (czyli cm/mm) obowiązuje oficjalnie na całym świecie z wyjątkiem trzech krajów. Choć Wielka Brytania oficjalnie stosuje system metryczny, jednostki imperialne są tam nadal powszechnie używane, co czyni ją pewną anomalią. Zasięg sprzedaży online jest globalny, dlatego wybór systemu metrycznego pozwoli ci zaoferować jak największej grupie kupujących prace, które z łatwością oprawią. Sugerujemy wyszukać w internecie gotowe ramy dostępne w kraju twojego głównego rynku docelowego. Wiele osób kupuje ramy na Amazonie, więc zacznij właśnie tam.

Jeśli zdecydujesz się oferować prace w rozmiarach pasujących do gotowych ram, możesz skorzystać z naszej usługi dropshippingu sprzedaży sztuki, która pozwala dołączyć do zamówienia gotową ramę, a jeśli sprzedajesz sam wydruk, koniecznie wspomnij o tym w opisie produktu. Aby ci pomóc, poniżej zamieszczamy tabelę najczęściej dostępnych rozmiarów ram dla każdego systemu miar:

Jak theprintspace może pomóc ci sprzedawać sztukę online

Sprzedając wydruki artystyczne online z theprintspace przez własny sklep internetowy, możesz skupić się na tworzeniu, kuratorowaniu i promowaniu swoich treści, a my zajmiemy się produkcją wydruków i realizacją zamówień. Prościej się nie da!