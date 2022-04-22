Oferujemy gotowe ramy w rozmiarach A. Wybierz spośród 2 typów, podstawowego i premium. Oba typy dostępne są z białym i czarnym wykończeniem. Jeśli Twój obraz nie jest w rozmiarze A, możemy go dopasować do ramy za pomocą specjalnie przyciętego passe-partout w wybranym kolorze. Następnie dopasowujemy całość do ramy, aby była gotowa do zawieszenia na ścianie klienta.