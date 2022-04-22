Dropshipping doświadczenia galeryjnego
Jeśli poważnie myślisz o sprzedaży swojej sztuki online, potrzebujesz produktów z prawdziwego zdarzenia, spójnego odwzorowania kolorów i unikatowego doświadczenia dla swoich klientów. Z naszych usług korzystają światowi artyści, więc możesz poczuć się z nami komfortowo.
Wybór Produktu
Oprawione lub nieoprawione. Twój wybór
Zaoferuj swoim klientom idealny produkt dzięki 11 profesjonalnym papierom fotograficznym i Fine Art oraz gotowym ramom do wyboru.
SZTUKA AUTORSTWA NIKI USAGI & JAVI LORBADA
Giclée
Ilford Cotton Textured
Ilford Cotton Textured to kolejny w naszej ofercie papier artystyczny Giclee o mocnej teksturze. Zapewnia mocne odwzorowanie czerni i dobrą intensywność kolorów z teksturą, która utrzymuje tusz i odbija światło.
Giclée
Canson Baryta
Świetny do obrazów o wysokim kontraście oraz jaskrawych i fluorescencyjnych kolorach. Barytowe podłoże kreuje bielsze biele i głębsze czernie, podczas gdy jedwabista powłoka uwydatnia rozdzielczość
i szczegóły obrazu.
Giclée
Epson Semi Gloss
Lekki, półbłyszczący, uniwersalny i naprawdę solidny papier, wybierany ze względu na fotograficzną estetykę. Żywe odwzorowanie kolorów, wysoki kontrast.
Giclée
Hahnemühle Bamboo
Najbardziej zrównoważony papier w naszej ofercie. Wykonany w 90% z włókien bambusa i 10% z bawełny, naturalny papier artystyczny o ciepłej tonacji, gładkiej powierzchni, który zapewnia maksymalną odporność na starzenie.
Giclée
Hahnemühle Pearl
Dzięki gładkiej teksturze przypominającej skórkę pomarańczy i jasnej, neutralnej białej podstawie, tworzy naprawdę naturalne czarno-białe obrazy i zapewnia żywe odwzorowanie kolorów oraz wysoką szczegółowość. Popularny wśród fotografów.
Giclée
Hahnemühle Photorag
Mocno matowe wykończenie papieru Hahnemühle Photorag sprawia, że jest on jednym z naszych najpopularniejszych papierów wśród artystów, ilustratorów oraz fotografów. Papier ten daje stonowane czernie, równomierne odwzorowanie kolorów oraz znakomite detale.
Giclée
German Etching
Papier o wysokiej gramaturze, lekko ciepłym odcieniu bazowym i mocno cętkowanej strukturze. Tworzy wydruk z bogatymi, kontrastowymi kolorami i głębokimi czerniami.
C-Type
Fuji Matt
Papier Fuji Crystal z półmatowym wykończeniem. Jest to uniwersalny papier dobrej jakości, który świetnie współpracuje ze wszystkimi obrazami fotograficznymi.
C-Type
Fuji Gloss
W porównaniu z papierem Fuji Matt, Fuji Gloss nadaje obrazowi większy kontrast, połysk i kolor, przy jednoczesnym zachowaniu dokładności reprodukcji.
C-Type
Fuji Flex
Ten superbłyszczący papier wygląda jak plastikowa powierzchnia z ciepłym kolorem bazowym i ultrawysokim połyskiem, zapewniając luksusowe i bogate kolory.
C-Type
Fuji Pearl
Fuji Pearl ma bogatą metaliczną bazę. Kolory na tym papierze są odblaskowe, metaliczne i trójwymiarowe. Jasne tony średnie i światła zyskują blask i opalizację.
Giclée
Hahnemühle Photorag
Mocno matowe wykończenie papieru Hahnemühle Photorag sprawia, że jest on jednym z naszych najpopularniejszych papierów wśród artystów, ilustratorów oraz fotografów. Papier ten daje stonowane czernie, równomierne odwzorowanie kolorów oraz znakomite detale.
Giclée
Hahnemühle Pearl
Dzięki gładkiej teksturze przypominającej skórkę pomarańczy i jasnej, neutralnej białej podstawie, tworzy naprawdę naturalne czarno-białe obrazy i zapewnia żywe odwzorowanie kolorów oraz wysoką szczegółowość. Popularny wśród fotografów.
Giclée
Epson Semi Gloss
Lekki, półbłyszczący, uniwersalny i naprawdę solidny papier, wybierany ze względu na fotograficzną estetykę. Żywe odwzorowanie kolorów, wysoki kontrast.
Papier
Papiery Fine Art oraz fotograficzne
Ilustracja, sztuka wizualna
Częsty wybór ilustratorów, plastyków, malarzy, grafików, a także fotografów.
Fotografia
Używane głównie przez fotografów, ale także innych artystów wizualnych poszukujących wyjątkowego efektu.
Zestaw próbek papierów artystycznych
Nasz zestaw próbek ilustracyjnych zawiera kolekcję pięknych, ręcznie rysowanych i malowanych obrazów, przedstawiających różnorodne kolory i tematy. Każdy obraz został wydrukowany na papierze, który naszym zdaniem najlepiej oddaje jego barwy, nastrój i szczegóły.
18 € Zamów teraz
SZTUKA AUTORSTWA JONATHAN PRYCE
Oferujemy gotowe ramy w rozmiarach A. Wybierz spośród 2 typów, podstawowego i premium. Oba typy dostępne są z białym i czarnym wykończeniem. Jeśli Twój obraz nie jest w rozmiarze A, możemy go dopasować do ramy za pomocą specjalnie przyciętego passe-partout w wybranym kolorze. Następnie dopasowujemy całość do ramy, aby była gotowa do zawieszenia na ścianie klienta.
Ponad 20% kupujących sztukę online wybiera prace w ramach, więc jeśli nie oferujesz tego w swoim sklepie, Twoja sprzedaż będzie niższa. Istnieją 3 bardzo proste kroki, aby wybrać ramę i udostępnić kompletny, gotowy do powieszenia produkt w Twoim sklepie.
3
Przygotowanie do zawieszenia
Style ram i passe-partout
Dostępne obecnie w rozmiarach A4, A3, A2, A1