Co umieścić na spersonalizowanej wkładce?

Spersonalizowane wkładki to świetny sposób na budowanie prawdziwej relacji z klientami. To odpowiednik rozmowy, którą prowadzisz z klientem w galerii lub podczas wystawy, gdy kupuje twoją pracę.

Możesz zamieścić informacje o zamówionym wydruku lub o projekcie, którego jest częścią. Możesz opowiedzieć o swoim portfolio lub o nadchodzących projektach. Wkładka może też opowiadać twoją historię jako osoby tworzącej sztukę albo o tym, co zainspirowało cię do tworzenia. To tylko kilka przykładów treści, które możesz na niej umieścić.

Na swoim koncie creativehub możesz przesłać wiele spersonalizowanych wkładek i przypisać je do swoich produktów drukowanych. Dowiedz się, jak dołączać spersonalizowane wkładki do zamówień dropshippingowych.