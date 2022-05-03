Najlepsze szablony stron dla galerii do sprzedaży sztuki online

W skrócie

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu, w którym radzimy, jak wybrać najlepszy szablon dla sklepu ze sztuką online. Jeśli jednak szukasz szybkiej podpowiedzi, oto ona:

Platforma Dla kogo Rekomendowany szablon 1 Rekomendowany szablon 2 Shopify Do większości zastosowań! To nasza platforma pierwszego wyboru. Łatwa konfiguracja i dobre szablony. Najlepsze w swojej klasie funkcje e-commerce. Baseline (280 $) Studio (bezpłatny) Squarespace Dobry na start, kilka przyzwoitych szablonów. Niepolecany dla galerii WordPress/ WooCommerce Największy wybór szablonów. Elastyczność projektowania i modyfikacji. Nie najłatwiejszy w konfiguracji, ale wielu web developerów może ci pomóc. ART (69 $) Arte (69 $)

Na początek

W tym artykule przedstawiamy najlepsze opcje szablonów dla galerii, czyli stron, które prezentują i sprzedają prace wielu artystów.

Jeśli jesteś niezależnym artystą lub artystką, część z tych szablonów też może ci się przydać, ale zajrzyj do naszego artykułu towarzyszącego o najlepszych szablonach stron dla artystów sprzedających sztukę online.

Galerie różnią się od niezależnych artystów tym, że zwykle potrzebują osobnych podstron lub kolekcji dla każdego reprezentowanego artysty, a następnie podkategorii dla jego poszczególnych projektów. Oznacza to, że architektura strony galerii jest inna.

Architektura strony artysty Architektura strony galerii

Szablony, które znaleźliśmy w Shopify i Squarespace, mają – jak się wydaje – jednopoziomową architekturę kolekcji. Możesz więc grupować prace według artysty, wystawy lub projektu, ale nie według artystów, a następnie według wystaw czy projektów. Chętnie usłyszymy od każdego, kto znalazł szablon, który to umożliwia. Dla części galerii nie będzie to problemem – te, które naturalnie układają prace chronologicznie w premiery (drops), wystawy i projekty, nie potrzebują drugiego poziomu architektury. Jeśli jednak potrzebujesz tej funkcjonalności, polecamy WordPress i WooCommerce, bo dają elastyczność w budowaniu dowolnej architektury.

Zanim przejdziemy do rekomendacji, bardzo ważna uwaga: oglądając te szablony, musisz patrzeć poza kolory i czcionki. Zwracaj uwagę na sposób grupowania produktów i podstron, dostępne typy podstron w szablonie oraz strukturę witryny. Kolory, czcionki i style przycisków można oczywiście łatwo dopasować do twoich. Proporcje obrazów również da się zmienić, ale i tu trzeba przemyśleć, czy zmienione proporcje obrazu będą pasować do struktury strony.

Rekomendowane szablony dla galerii sztuki na Shopify

Shopify dobrze działa zarówno jako kompletna witryna typu „wszystko w jednym”, jak i jako część sklepowa większej strony na subdomenie, np. sklep.twojastrona.pl

Polecamy Shopify ponad każdą inną platformę, zwłaszcza firmom (w odróżnieniu od niezależnych artystów), ponieważ jego funkcje e-commerce i łatwe opcje finalizacji zakupu nie mają sobie równych.

Opcja 1: Baseline

Lubimy motyw Baseline, choć zdajemy sobie sprawę, że to bardzo odważny projekt. Ten szablon ma dosłownie wszystko, czego potrzebuje kompletna witryna galerii „wszystko w jednym”, a po pewnym odchudzeniu (co jest łatwe) może też pełnić rolę części sklepowej większej strony. Kosztuje 280 $, ale za tę cenę otrzymujesz kompletny pakiet.

Strona główna ma wiele świetnych elementów do wyboru, w tym wyeksponowaną listę artystów albo tę efektowną, automatycznie odtwarzaną sekcję wideo.

Możesz też tworzyć osobne strony kolekcji dla artystów.

Szablon dobrze radzi sobie też z obrazami o różnych proporcjach, a kontenery obrazów mają świetną estetykę.

Zobacz tę znakomitą sekcję redakcyjną, która pozwala nadać pracom kontekst

Przyciski CTA do budowania listy newslettera są naprawdę wyraźne. To kluczowe, bo e-mail jest bardzo mocnym kanałem konwersji w e-commerce i jest też niezbędny do budowania głębokich, długofalowych relacji z kolekcjonerami.

Jeśli chodzi o design, możesz łatwo dopasować go do swojego stylu, zmieniając kolory, czcionki itp., zwłaszcza z pomocą web designera. Obecnie szablon ma bardzo odważny, wyrazisty styl, ale można go dość łatwo złagodzić, usuwając mocniejsze elementy, zmniejszając grubość linii, zmieniając czcionkę na mniej surową i tonując paletę kolorów.

Opcja 2: Blockshop Uwielbiamy też szablon Blockshop, który również może posłużyć jako cała witryna. Zobacz, jak jeden z naszych klientów, This is Rude, dostosował ten szablon z fantastycznym efektem, tworząc świetną stronę i sklep w jednym. Strona RUDE Rude to bez wątpienia świetni projektanci z bardzo silną marką wizualną, ale ten przykład pokazuje, że jeśli masz oko do designu albo zatrudnisz projektanta, który pomoże ci dostosować szablon, możesz naprawdę uczynić go swoim – unikając ogromnych kosztów budowania wszystkiego od zera. Blockshop ma mnóstwo świetnych elementów do stworzenia idealnej strony. Na przykład: Nawigacja jest elastyczna, więc możesz układać prace na różne sposoby: według artysty, wystawy, daty premiery wydruków, projektu itd. Jest wiele elastycznych opcji sekcji na stronie głównej, dzięki czemu możesz pokazywać projekty lub kolekcje. Ma świetną sekcję redakcyjną, w której możesz pisać o swoich projektach i osadzać prace w kontekście. Opcja 3: Studio Jeśli szukasz alternatyw, wypróbuj bardziej dekoracyjny szablon Studio, który ma dodatkową zaletę: jest bezpłatny! Ten szablon świetnie sprawdzi się jako sklep działający obok głównej strony (na subdomenie) lub jako samodzielna witryna. Oto jego funkcje: Strona główna ma miękki, czystszy charakter, z ładnym pokazem slajdów z pracami Opcje organizacji są zróżnicowane – możesz układać prace według artysty, rodzaju pracy lub dowolnej innej klasyfikacji. Obrazy grają tu główną rolę! A do tego naprawdę dobre elementy redakcyjne

Opcja 4: Icon

Wreszcie, dla galerii na Shopify lubimy motyw Icon. Ma styl skoncentrowany na e-commerce, z ładnymi, dużymi obrazami bezpośrednio na stronie głównej.

Spodobała nam się też struktura menu z obrazami – to dobry sposób, by zachęcić odwiedzających do dalszego przeglądania.

Rekomendowane szablony dla galerii sztuki na Squarespace

Nie polecamy Squarespace galeriom. Brakuje mu bardziej złożonych opcji architektury, jakich wymaga kompletna witryna „wszystko w jednym” z dużymi grupami linii produktów i ich podkategoriami. Jeśli masz już stronę i szukasz sklepu na subdomenę, zawsze polecimy Shopify lub WordPressa. Jeśli masz ograniczoną ofertę i nie musisz układać jej na różne sposoby w kategorie i podkategorie, Squarespace może ci wystarczyć. Z tego powodu uważamy, że Squarespace lepiej pasuje do niezależnego artysty. Listę rekomendacji dla niezależnych artystów znajdziesz w naszym artykule na ten temat.

Opcja 1: Skyloop

Jeśli jednak zdecydujesz się na Squarespace dla swojej galerii, możesz wypróbować Skyloop. Ma przyjemny design, a co ważniejsze – boczne menu na stronie sklepu, które ułatwia przeglądanie różnych kategorii, np. poszczególnych artystów, premier wydruków czy wystaw. Strona demonstracyjna została skonfigurowana jako sklep z odzieżą dziecięcą, ale strukturę menu widać na tym zrzucie ekranu:

To boczne menu jest przydatne, bo gdy lista projektów, wystaw czy premier będzie z czasem rosła, pomieści ją, rozciągając się w dół strony. Jeśli lista stanie się bardzo długa, może stać się nieco nieporęczna. Opcje treści redakcyjnych to natomiast standardowe funkcje Squarespace.

Opcja 2: Alameda

Alameda to kolejna opcja do rozważenia. Również ma czysty design, ale wydaje się bardziej ograniczona pod względem menu, które rozciąga się u góry strony.

Uwaga: wiele szablonów Squarespace używa jednolitych siatek kontenerów obrazów o tych samych proporcjach. Szablon Alameda powyżej jest tego przykładem. Fotografowie mogą mieć z tym problem, bo fotografują w poziomie i w pionie i często używają różnych proporcji. Te szablony automatycznie dopasują obrazy do standardowego kontenera, przycinając je. Można łatwo zmienić sposób wyświetlania obrazu w kontenerze, tak by pokazywał się w oryginalnych proporcjach. Wyjaśniamy to w naszym drugim artykule: Najlepsze szablony stron dla artystów sprzedających sztukę online.

Rekomendowane szablony dla galerii sztuki na WooCommerce/ WordPress

Jeśli wybierzesz WordPressa, funkcje e-commerce zapewnia WooCommerce. To on obsługuje koszyk, strony produktów oraz wszystkie płatności i funkcje zaplecza potrzebne do sprzedaży i realizacji zamówień.

Podobnie jak w przypadku Shopify i Squarespace, theprintspace bezproblemowo integruje się z twoim WooCommerce, aby automatycznie obsługiwać realizację zamówień na wydruki fine art – wysyłamy oprawione i nieoprawione wydruki w opakowaniach z twoją marką, wraz z eleganckimi, brandowanymi certyfikatami limitowanej edycji!

Wybierz szablon WordPress spośród motywów WordPress, np. na Theme Forest, a następnie zintegruj szablon sklepu, korzystając z motywu WooCommerce.

Opcja 1: ART

Pierwszy zestaw szablonów, który polecamy, to motyw WordPress o nazwie ART. Po prostu uwielbiamy ten pakiet. Kosztuje tylko 69 $ i zawiera ogromny zestaw gotowych układów, zarówno dla galerii, jak i niezależnych artystów. Możesz grupować prace według artysty, wystawy lub w dowolny inny sposób. Czegokolwiek potrzebujesz, ten zestaw szablonów to zapewni! Są też wirtualne pokoje wystawowe (viewing rooms) – świetny sposób na osadzenie sztuki w kontekście. Poniżej prezentacja tego pięknego, uniwersalnego szablonu:

Opcja 2: Arte

Kolejny motyw, który lubimy, to Arte. Kosztuje 69 $, co jest rozsądną ceną. To czysty, minimalistyczny motyw, który zdecydowanie eksponuje obrazy. Ma świetne opcje tekstowe, które mogą otaczać obrazy i wideo. To doskonałe rozwiązanie do pisania materiałów kontekstowych, które naprawdę angażują potencjalnych kolekcjonerów.

Teraz czas działać – na co czekasz? Artyści i fotografowie, którzy odnoszą sukcesy, wybierają działanie zamiast odkładania na później, a boom na sztukę online nie będzie na ciebie czekać. Aby zacząć już teraz, przeczytaj poniższy artykuł i zarezerwuj 3 dni na uruchomienie swojej strony!