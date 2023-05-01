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Gdzie znajdę numery śledzenia zamówień dropshippingowych?

Gdy zamówienie zostaje wysłane, przesyłamy e-mail z informacjami o śledzeniu przesyłki zarówno tobie jako sprzedawcy, jak i twojemu klientowi. Dowiedz się więcej o tych e-mailach tutaj.

Informacje o śledzeniu przesyłki możesz też sprawdzić na swoim koncie creativehub. Zaloguj się na konto creativehub i przejdź do „Art store settings” (ustawienia sklepu) > „Store fulfilment” (realizacja zamówień sklepu). Wybierz zakres dat zamówień, które chcesz przejrzeć – znajdziesz tam informacje o śledzeniu przesyłek oraz faktury.

Zaktualizowano październik 2026

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