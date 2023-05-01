W jaki sposób mogę dodać certyfikat autentyczności do pliku sprzedawanego w edycji limitowanej?

Jak umieścić swoje nazwisko i podpis twórcy na wydruku, który chcesz sprzedawać w edycji limitowanej.
Pierwsze kroki
Kiedy wprowadzisz imię i nazwisko artysty, podpis oraz logo, będzie możliwe wygenerowanie certyfikatu, który musisz następnie przypisać do produktów, które planujesz sprzedawać.
Jeśli nie ustawiłeś/-aś jeszcze swojej nazwy twórcy, kliknij tutaj, aby szybko zapoznać się z tym procesem.
Przypisz certyfikaty edycjom limitowanym
Przejdź do „Pliki” w menu znajdującym się po lewej stronie konta creativehub.
Wybierz teraz plik(i), do których chcesz zastosować certyfikat edycji limitowanej. Skorzystaj z pola wyboru znajdującego się w lewym górnym rogu podglądu pliku. Następnie kliknij „Edytuj” w menu po prawej stronie.
Po kliknięciu „Edytuj”, otworzy się małe okno. Wybierz twórcę rozwijanej listy „Twórca”, a następnie wgraj swoje logo.