Druk fotograficzny C-TYPE

Dlaczego warto wybrać profesjonalny druk fotograficzny C-type?

W tym miejscu wyjaśnimy, na czym polega proces C-type i dlaczego może być on atrakcyjny dla osób posługujących się fotografią. Czym jest druk

C-type? Zasadniczo jest to ciemnia w epoce cyfrowej, czyli tworzenie prawdziwych odbitek fotograficznych, przy użyciu procesów i materiałów chromogenicznych. Różnica dotyczy źródła światła, która w tym przypadku pochodzi z pliku cyfrowego, a nie bezpośrednio z negatywu. Czuły na światło papier z halogenkiem srebra jest naświetlany światłem LED lub laserem, a następnie poddawany standardowemu procesowi wywoływania chemicznego. Poniżej wyszczególniliśmy 3 istotne cechy procesu C-type, aby wybór druku był świadomy i trafny.