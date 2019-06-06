Profesjonalny druk artystyczny tworzony jest przy użyciu znakomitych materiałów oraz sprzętu o wysokiej rozdzielczości. Każdy proces nadzorowany jest przez specjalistę w dziedzinie drukowania. Zamów profesjonalny wydruk, a natychmiast zauważysz różnicę.
Profesjonalny druk artystyczny wykonany jest ze znakomitych materiałów i przy użyciu najlepszej jakości sprzętu, a wszystko nadzorowane jest przez mistrzów drukarskich.
Druk Fine Art & Giclée
Druk Fine Art & Giclée
Wydruk Fine Art, zwany również Giclée, to wysokiej jakości druk atramentowy o trwałości archiwalnej. Termin „Giclée” (wymawiany „żi-kle”) pochodzi od francuskiego czasownika „gicler”, oznaczającego „pryskać”. Do procesów Giclée używamy najlepszej klasy drukarek Epson UltraChrome K3, które mogą produkować wydruki osiągające rozdzielczość 1440 × 2880 DPI.
Trwałość archiwalna
80 lat
11 tuszy
Tryb koloru CMYK
2880 x 1440 DPI
Więcej punktów na cal kw.
7 najlepszych archiwalnych papierów artystycznych klasy premium
W theprintspace wyselekcjonowaliśmy 7 najlepszych papierów artystycznych o trwałości archiwalnej, pochodzących od światowych producentów, w tym Hahnemühle, Harman oraz Canson. Każdy papier ma inną fakturę i odmienny wachlarz barw, dlatego wybór odpowiedniego papieru dla konkretnego obrazu jest bardzo ważny. W tym artykule przyjrzymy się cechom każdego z naszych 7 profesjonalnych papierów FineArt.
Dlaczego warto wybrać druk Giclée zamiast zwykłego druku atramentowego?
Na rynku dostępne są papiery FineArt (Giclée) o różnej jakości, ale my korzystamy jedynie z tych najlepszych. Przygotowaliśmy listę najważniejszych aspektów druku Giclée, która pomoże Ci zrozumieć różnicę między profesjonalnym drukiem Giclée, a drukiem atramentowym produkowanym w domu. Zwróć uwagę na 3 istotne elementy:
1
Rozdzielczość druku
Drukarki Giclée mają wyższą rozdzielczość niż zwykłe drukarki atramentowe, pozwalając używać wysokiej jakości plików obrazowych. Umożliwia to stworzenie piękniejszego wydruku o mniej widocznych pikselach niż w przypadku domowej drukarki atramentowej. W theprintspace używamy najnowszych i najlepszych w swojej klasie drukarek Epson UltraChrome K3, zdolnych do tworzenia rozdzielczości druku do 1440 w 2880 DPI.
2
Zakres kolorów
Podobnie jak Twoja domowa drukarka atramentowa, profesjonalne drukarki Giclée wykorzystują proces kolorów CMYK, z wyjątkiem tego, że posiadają więcej kaset z tuszem, 8-kanałową głowicę drukującą opartą na modelu kolorów CMYK, która dodaje jasną magentę, jasny cyan i 3 poziomy czerni. W połączeniu z profilami kolorystycznymi theprintspace (które można pobrać tutaj), nasze autentyczne wydruki Giclée zapewniają niezrównaną dokładność kolorów z doskonałą czernią i bielą oraz wyjątkową gamą kolorów z subtelnie gładkimi przejściami gradientowymi.
3
Jakość archiwalna
Drukarki Giclée korzystają z lepszej jakości odpornych na blaknięcie atramentów pigmentowych o jakości archiwalnej. Nałożenie ich na archiwalne podłoże wysokiego gatunku, takie jak bezkwasowe papiery Hahnemühle na bazie bawełny, których używamy w theprintspace, skutkuje jakością archiwalną nawet do 200 lat.
Druk Fine Art & Glicée
Dlaczego wybrać druk Fine Art zamiast C-type?
Często jesteśmy pytani: „Co jest lepsze — Fine Art (Giclée) czy C-type?” Odpowiedź brzmi następująco: każdy z procesów ma swoje wyjątkowe atuty, podobnie jak każdy papier nadaje się lepiej do innego typu wydruku. Wybór zależy od specyfiki obrazu oraz efektu, który chcesz osiągnąć. Więcej informacji o tym, dlaczego możesz preferować druk C-type od Giclée, znajdziesz na naszej podstronie "druk fotograficzny C-type”. Tymczasem zapoznaj się z 3 sytuacjami, w których zastosowanie wydruku Giclée może się okazać lepszym wyborem.
1
Zakres koloru
W przeciwieństwie do wydruku C-type, który charakteryzuje się ciągłymi tonami otrzymanymi w procesie reakcji chemicznych, kolory na wydrukach Giclée są tworzone przez nakładanie czystych atramentów pigmentowych bezpośrednio na papier. W rezultacie proces pigmentowy umożliwia uzyskanie szerszej gamy kolorów, szczególnie na brzegu spektrum koloru. Jeśli zatem Twój obraz ma dynamiczne kolory, a ich wyrazistość jest częścią zaplanowanego efektu, wydruk Giclée będzie lepszym wyborem niż C-type. Z drugiej strony proces C-type jest odpowiedniejszy dla stopniowych przejść tonalnych, na przykład odcień ludzkiej skóry. Potwierdza to, że wybór odpowiedniego wydruku powinien bazować na obrazie.
2
Prawdziwie czarno-białe obrazy
Profesjonalny druk Giclée wykorzystuje 3 różne odcienie czarnego i szarego wkładu atramentowego. Ponieważ atramenty te można nakładać na papier w czystej formie (bez zakłóceń barwnych pochodzących z innych wkładów), pliki przygotowane w skali szarości Adobe RGB gwarantują wyjątkowo czyste i pozbawione kolorów czarno-białe wydruki Giclée. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak uzyskać idealny czarno-biały wydruk, zapoznaj się z naszym obszernym przewodnikiem po druku czarno-białym.
3
Szeroki wybór papierów drukarskich
Kolejnym powodem, dla którego możesz wybrać druk Giclée zamiast C-type jest większy wybór papierów. Starannie dobraliśmy 7 najlepszych w swojej klasie papierów drukarskich, od podłoży fotograficznych po ciężkie papiery o widocznej fakturze wykonane na bazie bawełny, popularne wśród ilustratorów ze względu na efektowny wygląd wydruku. Zobacz następny artykuł, aby dowiedzieć się, jak dobrać odpowiedni papier do danego obrazu.
Druk fotograficzny C-type
Druk fotograficzny C-type
Czym w takim razie jest druk C-type? Zasadniczo jest to ciemnia w epoce cyfrowej — prawdziwe wydruki fotograficzne wykonane przy użyciu chromogenicznych procesów i materiałów, ale ze źródłem światła pochodzącym z pliku cyfrowego, a nie bezpośrednio z negatywu. Czuły na światło papier z halogenkiem srebra jest naświetlany za pomocą LED lub lasera świetlnego, a następnie poddawany konwencjonalnemu procesowi wywoływania chemicznego.
Trwałość archiwalna
40 lat
Stałość tonalna
tryb koloru CMYK
425 PPI
(odpowiednik 1500 DPI)
4 profesjonalne standardowe opcje papieru C-type
Używamy maszyn Chromira ProLab i RA4, które pozwalają na bardzo dokładne obrazowanie i optymalne odwzorowanie kolorów w całym spektrum. W theprintspace mamy do wyboru 4 różne papiery C-type: 3 rodzaje Fuji Crystal o jakości archiwalnej: Matt, Gloss i Flex oraz Kodak Endura Metallic. Każdy z nich ma swoje unikalne cechy, które decydują o finalnym wyglądzie wydruku. Z tego względu niezwykle istotny jest wybór papieru pod kątem konkretnego obrazu.
W tym miejscu wyjaśnimy, na czym polega proces C-type i dlaczego może być on atrakcyjny dla osób posługujących się fotografią. Czym jest druk C-type? Zasadniczo jest to ciemnia w epoce cyfrowej, czyli tworzenie prawdziwych odbitek fotograficznych, przy użyciu procesów i materiałów chromogenicznych. Różnica dotyczy źródła światła, która w tym przypadku pochodzi z pliku cyfrowego, a nie bezpośrednio z negatywu. Czuły na światło papier z halogenkiem srebra jest naświetlany światłem LED lub laserem, a następnie poddawany standardowemu procesowi wywoływania chemicznego. Poniżej wyszczególniliśmy 3 istotne cechy procesu C-type, aby wybór druku był świadomy i trafny.
1
Archiwalna jakość
Rodzaj papieru odgrywa ważną rolę w trwałości archiwalnej finalnego wydruku. Tańsze papiery dają wydruki o krótszej żywotności archiwalnej. W theprintspace starannie wybraliśmy 4 najlepsze w swojej klasie profesjonalne archiwalne papiery fotograficzne, aby zapewnić maksymalną możliwą trwałość Twojego wydruku. Zobacz następny artykuł, aby dowiedzieć się więcej o wyborze odpowiedniego papieru fotograficznego C-type.
2
Idealne odwzorowanie kolorów
Większość sklepów fotograficznych lub tak zwanych „sieciówek” stosuje z góry ustalone ustawienia kolorów dla wszystkich tworzonych wydruków. Powoduje to efekt mocnego nasycenia kolorów, który preferowany jest przez wielu fotografów amatorów. W theprintspace oddajemy Ci pełną kontrolę, dzięki czemu możesz realizować swoją artystyczną wizję bez zewnętrznych ingerencji. Profile kolorystyczne theprintspace ( dostępne do ściągnięcia tutaj ) są tworzone przez naszego naukowca od kolorów i pozwalają wykonać soft proof zdjęć w Photoshopie przed ich wydrukowaniem. Nasz niezawodny system zarządzania kolorami, w tym codzienna kalibracja wszystkich maszyn gwarantuje, że wyświetlony na ekranie obraz będzie wiernie odtworzony na ostatecznym wydruku.
3
Wydruki wielkoformatowe
Kolejną zaletą profesjonalnego laboratorium fotograficznego C-type jest maksymalna wielkość wydruku. Nasze maszyny Chromira są w stanie drukować do 127 cm szerokości na rolkach papieru do 50 metrów, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie naprawdę ogromnych, imponujących wydruków fotograficznych.
Druk Fotograficzny
Kiedy wybrać druk C-type zamiast Giclée?
Wybór rodzaju druku powinien bazować na specyfice Twojego obrazu oraz efekcie finalnym, który chcesz osiągnąć. Więcej informacji o tym, kiedy druk Giclée może okazać się lepszy od C-type, znajdziesz na naszej podstronie „fine art & giclée”. W poniższym tekście koncentrujemy się na atutach fotograficznego procesu C-type.
1
Prawdziwe wydruki fotograficzne
W przeciwieństwie do wydruków Giclée, które są wysokiej jakości wydrukami atramentowymi, C-type powstają w procesie chemicznym na światłoczułych papierach fotograficznych o trwałości archiwalnej. W tym kontekście C-type może być nazwany prawdziwym drukiem fotograficznym, który nadaje finalnemu wydrukowi tradycyjny, bogaty charakter. Z tego względu druk C-type jest częściej wybierany przez fotografów, natomiast Giclée przez klientów z ilustracjami.
2
Elastyczność wyboru oprawy i podłoża
Papiery C-type są lepiej przystosowane do montażu różnego rodzaju podłoży. Przykładowo, jeżeli planujesz osadzić swój wydruk na Acrylic Reverse, najlepszym papierem będzie matowy lub błyszczący Fuji Crystal. Oba typy zapewniają wydrukowi archiwalną trwałość. Po więcej informacji, odwiedź naszą podstronę o montażu podłoża.
3
Rozdzielczość tonalna
Pod kątem kreowania tonalności, druk C-type jest procesem ciągłym, w którym kolory są tworzone na poziomie molekularnym podczas procesu chemicznego (w przeciwieństwie do Giclée, gdzie atrament jest nakładany punktowo przez dysze atramentowe). Oznacza to, że proces C-type jest w stanie odtworzyć znacznie bardziej wyrafinowany zakres tonalny (do 16 milionów kolorów na cal kwadratowy, w porównaniu do 256 kolorów Giclée na cal kwadratowy). W rezultacie, w przypadku subtelnych zmian tonalnych, przykładowo odcieni skóry, wydruki C-type sprawdzą się lepiej niż Giclée. Jest to szczególnie zauważalne w ciemniejszych odcieniach, w przypadku których druk C-type uzyska większą rozdzielczość.
Pierwsze kroki
Profesjonalny druk fotograficzny Od czego zacząć?
1
Wydruki testowe
Aby naprawdę docenić jakość i charakter naszych papierów oraz dokonać odpowiedniego wyboru, który podkreśli atuty Twojego obrazu, zamów online wzornik papieru, który zawiera wszystkie 7 papierów Giclée i 4 C-type używane w theprintspace. Dodatkowo oferujemy atrakcyjne cenowo wydruki próbne w formie podłużnych pasków, które możesz zamówić online lub w naszej siedzibie. Proponowane opcje pozwolą przetestować obraz na danym papierze przed ostatecznym wydrukiem.
2
Przygotowanie plików do druku
Osoby początkujące mogą przygotowywać pliki, używając standardowego profilu Adobe RGB 1998. Nasze maszyny kalibrowane są codziennie według profili theprintspace, więc nawet z ustawieniami standardowymi otrzymasz wyśmienite rezultaty. Pamiętaj, żeby zapisać obraz w odpowiednim rozmiarze i rozdzielczości 300 DPI, z uwzględnieniem ewentualnych marginesów. Prawdziwi koneserzy kolorów, których absolutnie uwielbiamy w theprintspace, mogą ściągnąć nasze profile i załadować je do Photoshopa. Umożliwi to wykonanie korekty ekranowej obrazów dla 11 różnych typów papieru.
3
Wsparcie ekspertów
Jeśli potrzebujesz porady, możesz zadzwonić lub użyć opcji czatu. Nasi specjaliści od koloru to świetnie wyszkolony i doświadczony zespół do produkcji, którego członkowie ukończyli studia wyższe fotograficzne lub artystyczne. Potowarzyszą Ci w każdym kroku przygotowania wydruków. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 10:00 do 20:00.
4
Więcej wskazówek dotyczących druku
Na naszej stronie znajdziesz precyzyjne porady i szczegółowe wskazówki dotyczące soft proofu w Photoshopie, profesjonalnej ciemni cyfrowej, a także instrukcje „krok po kroku” związane z naszymi usługami, np. proces zamawiania online oraz używania naszego nowego oprogramowania do sprzedaży sztuki online.
„Świetna obsługa i oszałamiająca jakość druku. Miało to decydujące znaczenie podczas mojej pierwszej indywidualnej wystawy w Somerset House w Londynie!”
„Moje wykształcenie jest całkowicie techniczne — nie byłam związana ze światem sztuki w żaden sposób, dlatego uzyskanie porady od osób zajmujących się tą tematyką było trudne. Znalazłam theprintspace online i byłam zachwycona ich usługami!”
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