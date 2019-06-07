Profesjonalny druk fotograficzny dla artystów i fotografów tworzony jest w technice naświetleń cyfrowych. Wydruki C-type (C-print) wspaniale zachowają piękno Twoich fotografii. Mają halogenosrebrowe podłoże i jakość archiwalną.
Papier Fuji Crystal ma półmatowe wykończenie i trwałość archiwalną. Jego powierzchnia jest pokryta lekko punktowaną fakturą, co daje naturalne wykończenie fotograficzne o subtelnych kolorach. Jest to uniwersalny papier dobrej jakości, który świetnie współpracuje ze wszystkimi obrazami fotograficznymi. W bardzo naturalny sposób utrzymuje kolory, dając przepiękną, trójwymiarową i szczegółową reprodukcję fotograficzną. Najczęściej wybierany papier.
Maksymalny rozmiar druku (cm)
111 x 1193
Gramatura (gsm)
231
Wykończenie
Lekko Błyszczący, Satynowy
Tonalność papieru
Jasnobiały
Faktura
Gładka
2
C-Type Fuji Gloss
Fuji Crystal to profesjonalny papier kolorowy jakości archiwalnej z błyszczącym wykończeniem, które podkreśla kolor, sprawiając, że wydruk wygląda dynamicznie i bogato. W porównaniu z papierem Fuji Matt, Fuji Gloss nadaje obrazowi większy kontrast, połysk i kolor, przy jednoczesnym zachowaniu dokładności reprodukcji.
Drukujemy wyłącznie na najwyższej jakości papierach renomowanych marek, takich jak Hahnemühle, Kodak i Fuji Film Professional. Pakiet próbek to najlepszy sposób, aby zobaczyć i poczuć ich jakość. Tylko 18 €
Profesjonalny druk fotograficzny tworzony jest przy użyciu znakomitych materiałów oraz sprzętu najwyższej jakości. Każdy proces nadzorowany jest przez mistrzów drukowania. Zamów profesjonalny wydruk, a natychmiast zauważysz wyśmienitą jakość.
Przykładowe ceny druku C-type
Drukuj w dowolnym rozmiarze. Przytniemy papier, stosując Twoje wytyczne. Jeśli plik ma białe obramowanie, pozostawimy je na finalnym wydruku. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.