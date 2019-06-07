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C-Type Fuji Matt

Papier Fuji Crystal ma półmatowe wykończenie i trwałość archiwalną. Jego powierzchnia jest pokryta lekko punktowaną fakturą, co daje naturalne wykończenie fotograficzne o subtelnych kolorach. Jest to uniwersalny papier dobrej jakości, który świetnie współpracuje ze wszystkimi obrazami fotograficznymi. W bardzo naturalny sposób utrzymuje kolory, dając przepiękną, trójwymiarową i szczegółową reprodukcję fotograficzną. Najczęściej wybierany papier.