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Jak zaprojektować i przygotować plik spersonalizowanej wkładki?

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Spersonalizowane wkładki drukujemy na wysokiej jakości drukarkach biurowych na fakturowanym papierze premium. Mając to na uwadze, poniżej znajdziesz najważniejsze wskazówki dotyczące projektowania wkładki.

Warto:

  • Prosty projekt. Twój wydruk artystyczny jest wizytówką twojej twórczości dla kupującego, dlatego zadbaj, aby wkładka była oszczędna w formie, a na pierwszym planie znalazła się wiadomość do kupującego.
  • Wykorzystanie białego. Postaraj się, aby dominującym kolorem tła była czysta biel (#ffffff) – wtedy wykorzystasz naturalny, złamany odcień bieli papieru, co nadaje wkładce wysokiej jakości wygląd i charakter.
  • Jasne kolory. Tam, gdzie kolor jest potrzebny, sięgaj po jasną paletę: odcienie bieli, złamanej bieli, kremu, szarości i pastele.

Lepiej unikać:

  • Ciemnych kolorów. Unikaj mocnych kolorów, zwłaszcza czerni, ciemnych szarości, ciemnych błękitów itp.
  • Dużych plam koloru. Jako tło wykorzystaj naturalny kolor papieru.
  • Szczegółowych obrazów. Unikaj szczegółowych grafik i zdjęć. Jeśli już ich używasz, potraktuj je jako elementy towarzyszące, a nie dominujące.
  • Małej czcionki. Zachowaj rozmiar czcionki powyżej 12 pkt i zadbaj o odpowiednie odstępy między słowami i wierszami tekstu.

Przygotowanie pliku:

  • Specyfikacja: plik spłaszczony (tj. bez warstw)
  • Przestrzeń kolorów: Adobe RGB 98
  • Rozmiar: A4 (210 x 297 mm)
  • Format: PDF

Przykładowe projekty:

Aby dowiedzieć się, jak przesłać spersonalizowaną wkładkę, skorzystaj z tego szybkiego i prostego przewodnika krok po kroku.

Zaktualizowano październik 2026

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