Jak zaprojektować i przygotować plik spersonalizowanej wkładki?

Spersonalizowane wkładki drukujemy na wysokiej jakości drukarkach biurowych na fakturowanym papierze premium. Mając to na uwadze, poniżej znajdziesz najważniejsze wskazówki dotyczące projektowania wkładki.
Warto:
- Prosty projekt. Twój wydruk artystyczny jest wizytówką twojej twórczości dla kupującego, dlatego zadbaj, aby wkładka była oszczędna w formie, a na pierwszym planie znalazła się wiadomość do kupującego.
- Wykorzystanie białego. Postaraj się, aby dominującym kolorem tła była czysta biel (#ffffff) – wtedy wykorzystasz naturalny, złamany odcień bieli papieru, co nadaje wkładce wysokiej jakości wygląd i charakter.
- Jasne kolory. Tam, gdzie kolor jest potrzebny, sięgaj po jasną paletę: odcienie bieli, złamanej bieli, kremu, szarości i pastele.
Lepiej unikać:
- Ciemnych kolorów. Unikaj mocnych kolorów, zwłaszcza czerni, ciemnych szarości, ciemnych błękitów itp.
- Dużych plam koloru. Jako tło wykorzystaj naturalny kolor papieru.
- Szczegółowych obrazów. Unikaj szczegółowych grafik i zdjęć. Jeśli już ich używasz, potraktuj je jako elementy towarzyszące, a nie dominujące.
- Małej czcionki. Zachowaj rozmiar czcionki powyżej 12 pkt i zadbaj o odpowiednie odstępy między słowami i wierszami tekstu.
Przygotowanie pliku:
- Specyfikacja: plik spłaszczony (tj. bez warstw)
- Przestrzeń kolorów: Adobe RGB 98
- Rozmiar: A4 (210 x 297 mm)
- Format: PDF
Przykładowe projekty:
Aby dowiedzieć się, jak przesłać spersonalizowaną wkładkę, skorzystaj z tego szybkiego i prostego przewodnika krok po kroku.