Jak zaprojektować i przygotować plik spersonalizowanej wkładki?

Spersonalizowane wkładki drukujemy na wysokiej jakości drukarkach biurowych na fakturowanym papierze premium. Mając to na uwadze, poniżej znajdziesz najważniejsze wskazówki dotyczące projektowania wkładki.

Warto:

Prosty projekt . Twój wydruk artystyczny jest wizytówką twojej twórczości dla kupującego, dlatego zadbaj, aby wkładka była oszczędna w formie, a na pierwszym planie znalazła się wiadomość do kupującego.

. Twój wydruk artystyczny jest wizytówką twojej twórczości dla kupującego, dlatego zadbaj, aby wkładka była oszczędna w formie, a na pierwszym planie znalazła się wiadomość do kupującego. Wykorzystanie białego . Postaraj się, aby dominującym kolorem tła była czysta biel (#ffffff) – wtedy wykorzystasz naturalny, złamany odcień bieli papieru, co nadaje wkładce wysokiej jakości wygląd i charakter.

. Postaraj się, aby dominującym kolorem tła była czysta biel (#ffffff) – wtedy wykorzystasz naturalny, złamany odcień bieli papieru, co nadaje wkładce wysokiej jakości wygląd i charakter. Jasne kolory. Tam, gdzie kolor jest potrzebny, sięgaj po jasną paletę: odcienie bieli, złamanej bieli, kremu, szarości i pastele.

Lepiej unikać:

Ciemnych kolorów . Unikaj mocnych kolorów, zwłaszcza czerni, ciemnych szarości, ciemnych błękitów itp.

. Unikaj mocnych kolorów, zwłaszcza czerni, ciemnych szarości, ciemnych błękitów itp. Dużych plam koloru . Jako tło wykorzystaj naturalny kolor papieru.

. Jako tło wykorzystaj naturalny kolor papieru. Szczegółowych obrazów . Unikaj szczegółowych grafik i zdjęć. Jeśli już ich używasz, potraktuj je jako elementy towarzyszące, a nie dominujące.

. Unikaj szczegółowych grafik i zdjęć. Jeśli już ich używasz, potraktuj je jako elementy towarzyszące, a nie dominujące. Małej czcionki. Zachowaj rozmiar czcionki powyżej 12 pkt i zadbaj o odpowiednie odstępy między słowami i wierszami tekstu.

Przygotowanie pliku:

Specyfikacja: plik spłaszczony (tj. bez warstw)

Przestrzeń kolorów: Adobe RGB 98

Rozmiar: A4 (210 x 297 mm)

Format: PDF

Przykładowe projekty:

Aby dowiedzieć się, jak przesłać spersonalizowaną wkładkę, skorzystaj z tego szybkiego i prostego przewodnika krok po kroku.