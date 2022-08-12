Jak dodać ramy do moich produktów z wydrukami?

Aby sprzedawać na swojej stronie wydruki artystyczne w ramach, najpierw musisz utworzyć produkt: wybierz obraz na swoim koncie creativehub i kliknij „Sell as print” (sprzedaj jako wydruk).

Znajdujesz się teraz na ekranie tworzenia produktów z wydrukami. Do opcji na tej stronie jeszcze wrócimy, ale na razie kliknij przycisk „Add print size” (dodaj rozmiar wydruku)

Jesteś teraz na ekranie, na którym ustawiasz rozmiar wydruku i/lub ramę:

Z listy rozwijanej wybierz rozmiar wydruku:

Opcja „Custom size (print only)” (rozmiar niestandardowy, sam wydruk) zachowa natywne proporcje pliku z możliwością dodania marginesu. Ramy używane w dropshippingu mają formaty A lub kwadratowe, dlatego te rozmiary mamy już dla ciebie przygotowane. Możesz wybrać rozmiar i profil ramy, a następnie suwakiem dostosować szerokość marginesu:

Gdy skończysz, kliknij „Save” (zapisz)

Wracasz na stronę konfiguracji produktu. Zobaczysz, że pola „print size” (rozmiar wydruku) i „costs” (koszty) zostały wstępnie wypełnione zgodnie z ustawieniami wydruku i ramy. Następnie uzupełnij szczegóły produktu:

Dodaj cenę Wybierz rodzaj papieru Skonfiguruj edycję limitowaną i wybierz certyfikat (opcjonalnie) Wybierz spersonalizowaną wkładkę (opcjonalnie) Kliknij „Save” (zapisz), aby zakończyć

Teraz możesz zaimportować produkty do swojego sklepu.