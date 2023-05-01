W jakiej walucie sprzedawane są moje wydruki, gdy zamówienia realizowane są przez theprintspace/creativehub

Dowiedz się, w jakiej walucie będą sprzedawane Twoje wydruki online oraz w jaki sposób możesz to zmienić w swoim sklepie internetowym

Waluta creativehub

W creativehub walutę domyślną możesz ustawić na €EUR, £GBP i $USD.

Waluta domyślna zależy od Twojego kraju zamieszkania, rejestracji firmy i/lub informacji związanych z rejestracją podatku obrotowego na koncie creativehub. Dane te można aktualizować w głównych ustawieniach konta.

Aby zobaczyć, jak zmienić walutę na koncie creativehub, kliknij tutaj.

Waluta w sklepie online

Możesz określić, w jakiej walucie sprzedajesz swoje produkty, konfigurując swój sklep e-commerce. Jeśli korzystasz z Shopify, umożliwi to również zmianę waluty do momentu dokonania pierwszej sprzedaży. Twoja waluta sklepu zostanie po tym zablokowana.

Jeśli waluta, której chcesz używać różni się od dostępnych w creativehub opcji walutowych (€EUR, £GBP i $USD), nastąpi konwersja waluty.

Uwaga: po zaimportowaniu produktów doswojego sklepu, możesz zmienić ich cenę. Oznacza to, że ​​masz pełną kontrolę nad dostosowaniem cen produktów, które odpowiadają walucie, której używasz w swoim sklepie.