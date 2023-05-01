Gdzie zobaczę listę zamówień dropshippingowych z mojej strony?

Zamówienia dropshippingowe pojawiają się na twoim koncie creativehub po przesłaniu ich do systemu produkcyjnego theprintspace. Oznacza to, że zamówienia z danego dnia zobaczysz w creativehub dopiero następnego dnia – wtedy, gdy trafiły do produkcji.
Oto jak sprawdzić zamówienia klientów i ich status w creativehub:
- Kliknij swoją nazwę/ikonę profilu w prawym górnym rogu konta creativehub
- Wybierz „Art store settings” z menu rozwijanego
- Wybierz „Store fulfilment” (realizacja zamówień sklepu) z menu po lewej stronie
- Tutaj możesz przeglądać zamówienia na różne sposoby. Użyj zakresu dat, aby zobaczyć zamówienia z danego miesiąca lub tygodnia, albo wyszukaj według statusu zamówienia. Kliknij „Update” (aktualizuj), aby wyświetlić najnowsze zamówienia
Status realizacji zamówienia
Zamówienie dropshippingowe przechodzi przez kilka etapów procesu realizacji. Najnowsze informacje o zamówieniu znajdziesz w sekcji „order status” (status zamówienia) na stronie „Store fulfilment”.
Poniżej znajdziesz statusy zamówień, które możesz zobaczyć na swoim koncie creativehub:
- New order (nowe zamówienie): otrzymaliśmy zamówienie i przesłaliśmy je do naszego systemu produkcyjnego
- In Production (w produkcji): zamówienie jest w trakcie druku i pakowania do wysyłki
- Dispatched (wysłane): przetworzyliśmy zamówienie i wysłaliśmy je do twojego klienta
- Card required (wymagana karta): na twoim koncie creativehub brakuje danych płatności. Nie możemy przetworzyć zamówienia, dopóki do konta creativehub nie zostanie dodana metoda płatności. Oto jak dodać kartę, abyśmy mogli ponowić płatność.
- Payment failed (płatność nieudana): nie możemy przetworzyć zamówienia, ponieważ płatność za koszty produkcji z twojego konta nie powiodła się. Zwykle rozwiązuje się to, dzwoniąc do banku i autoryzując te płatności. Gdy to zrobisz, możemy ponawiać płatność raz dziennie.
- Suspended order (zamówienie zawieszone): nie możemy przetworzyć zamówienia. Może to wynikać z jednego z trzech poniższych powodów:
- W danych zamówienia brakuje adresu dostawy
- Kod SKU produktu na stronie różni się od kodu wygenerowanego na twoim koncie creativehub
- Dana opcja druku nie istnieje na twoim koncie creativehub.
Więcej o statusach zamówień przeczytasz tutaj.