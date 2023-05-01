Gdzie zobaczę listę zamówień dropshippingowych z mojej strony?

Zamówienia dropshippingowe pojawiają się na twoim koncie creativehub po przesłaniu ich do systemu produkcyjnego theprintspace. Oznacza to, że zamówienia z danego dnia zobaczysz w creativehub dopiero następnego dnia – wtedy, gdy trafiły do produkcji.

Oto jak sprawdzić zamówienia klientów i ich status w creativehub:

Kliknij swoją nazwę/ikonę profilu w prawym górnym rogu konta creativehub Wybierz „Art store settings” z menu rozwijanego Wybierz „Store fulfilment” (realizacja zamówień sklepu) z menu po lewej stronie Tutaj możesz przeglądać zamówienia na różne sposoby. Użyj zakresu dat, aby zobaczyć zamówienia z danego miesiąca lub tygodnia, albo wyszukaj według statusu zamówienia. Kliknij „Update” (aktualizuj), aby wyświetlić najnowsze zamówienia

Status realizacji zamówienia

Zamówienie dropshippingowe przechodzi przez kilka etapów procesu realizacji. Najnowsze informacje o zamówieniu znajdziesz w sekcji „order status” (status zamówienia) na stronie „Store fulfilment”.

Poniżej znajdziesz statusy zamówień, które możesz zobaczyć na swoim koncie creativehub:

New order (nowe zamówienie): otrzymaliśmy zamówienie i przesłaliśmy je do naszego systemu produkcyjnego

(nowe zamówienie): otrzymaliśmy zamówienie i przesłaliśmy je do naszego systemu produkcyjnego In Production (w produkcji): zamówienie jest w trakcie druku i pakowania do wysyłki

(w produkcji): zamówienie jest w trakcie druku i pakowania do wysyłki Dispatched (wysłane): przetworzyliśmy zamówienie i wysłaliśmy je do twojego klienta

(wysłane): przetworzyliśmy zamówienie i wysłaliśmy je do twojego klienta Card required (wymagana karta): na twoim koncie creativehub brakuje danych płatności. Nie możemy przetworzyć zamówienia, dopóki do konta creativehub nie zostanie dodana metoda płatności. Oto jak dodać kartę, abyśmy mogli ponowić płatność.

(wymagana karta): na twoim koncie creativehub brakuje danych płatności. Nie możemy przetworzyć zamówienia, dopóki do konta creativehub nie zostanie dodana metoda płatności. Oto jak dodać kartę, abyśmy mogli ponowić płatność. Payment failed (płatność nieudana): nie możemy przetworzyć zamówienia, ponieważ płatność za koszty produkcji z twojego konta nie powiodła się. Zwykle rozwiązuje się to, dzwoniąc do banku i autoryzując te płatności. Gdy to zrobisz, możemy ponawiać płatność raz dziennie.

(płatność nieudana): nie możemy przetworzyć zamówienia, ponieważ płatność za koszty produkcji z twojego konta nie powiodła się. Zwykle rozwiązuje się to, dzwoniąc do banku i autoryzując te płatności. Gdy to zrobisz, możemy ponawiać płatność raz dziennie. Suspended order (zamówienie zawieszone): nie możemy przetworzyć zamówienia. Może to wynikać z jednego z trzech poniższych powodów:

W danych zamówienia brakuje adresu dostawy Kod SKU produktu na stronie różni się od kodu wygenerowanego na twoim koncie creativehub Dana opcja druku nie istnieje na twoim koncie creativehub.

(zamówienie zawieszone): nie możemy przetworzyć zamówienia. Może to wynikać z jednego z trzech poniższych powodów:

Więcej o statusach zamówień przeczytasz tutaj.