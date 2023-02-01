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Czy ponowny import produktu nadpisze moje zmiany na stronie?

Możesz ponownie importować produkty bez nadpisywania własnych informacji na stronie, o ile przed rozpoczęciem importu odznaczysz odpowiednie opcje importu. Dowiedz się więcej o opcjach importu tutaj.

Zaktualizowano październik 2026

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