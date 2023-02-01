Czy ponowny import produktu nadpisze moje zmiany na stronie?

Możesz ponownie importować produkty bez nadpisywania własnych informacji na stronie, o ile przed rozpoczęciem importu odznaczysz odpowiednie opcje importu. Dowiedz się więcej o opcjach importu tutaj. Zaktualizowano październik 2026Czy ten artykuł był pomocny?Tak, dzięki!NiezbytPowiązane artykułyTwoja marka artystyczna i ceny wydrukówPoziom 1: marketing premiery sklepu z wydrukamiPoziom 3: czasowa sprzedaż wydruków, która buduje pilność zakupuPoziom 2: przewodnik 101 po marketingu sklepu z wydrukamiCzy mój klient zobaczy koszty wydruku na fakturze?