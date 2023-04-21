Z czego wykonane są gotowe ramy do dropshippingu?

Marka ram

Nasze gotowe ramy do dropshippingu pochodzą od marki Nielsen Quadrum. Przegląd oferowanych ram znajdziesz w poniższym filmie:

Drewno

Ramy Quadrum są produkowane w Niemczech z drewna z certyfikatem FSC®. Drewno pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, spełniających kryteria Forest Stewardship Council. Ramy dębowe są wykonane z drewna litego ze źródeł z certyfikatem FSC® i pokryte fornirem dębowym

Szkło

Większość szyb w ramach to szkło float o szlifowanych krawędziach z filtrem UV ok. 45%. W bardzo dużych rozmiarach A1, 60x80 cm i 70x100 cm stosujemy wysokiej jakości przezroczysty akryl o grubości 3 mm, aby zapobiec uszkodzeniom w transporcie. Ramy mają też bezkwasową wkładkę i solidną płytę tylną.

Kolory ram

Dostępne kolory to „biały”, „czarny” & „dąb”

Podgląd tych kolorów znajdziesz na naszej stronie tutaj. Zwróć uwagę, że podglądy pokazują ramy w formatach A, ale wykończenie jest identyczne dla wszystkich oferowanych rozmiarów.

Wymiary ram

Oferujemy gotowe ramy do dropshippingu w 12 rozmiarach o najpopularniejszych proporcjach, takich jak formaty A, 1:1, 2:3, 3:4, 4:5, 5:7. Więcej o tych rozmiarach i ich kosztach dowiesz się tutaj.

W każdym z tych rozmiarów wymiary drewnianego profilu są takie same: 25 mm głębokości i 16 mm szerokości

Zawieszki

Na tylnej płycie znajduje się zawieszka typu „na gwóźdź”. Ramy w formatach A mają zawieszki do zawieszenia w pionie i w poziomie. Tak wygląda zawieszka z tyłu ramy: