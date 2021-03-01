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Jak wygląda opakowanie, w którym wysyłane są wydruki?

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Nasza usługa „white label”

Oferujemy usługę „white label”, co oznacza, że na opakowaniu można umieścić własny branding. Możesz dodać swoje logo do etykiety i faktury, dzięki czemu Twoje zamówienie zostanie wysłane bez brandingu theprintspace czy creativehub.

Dodaj swój branding

Aby skonfigurować swoją markę, przejdź do sklepu z dziełami sztuki. Zaloguj się do creativehub, a następnie kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu strony. Następnie z rozwijanego menu wybierz „Ustawienia sklepu z dziełami sztuki”. 

Uzupełnij pola „Branding & informacje o sklepie”, znajdujące się w Twoim sklepie na creativehub. 

Zaktualizowano 9 listopada 2022

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