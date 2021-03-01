Jak wygląda opakowanie, w którym wysyłane są wydruki?

Nasza usługa „white label”

Oferujemy usługę „white label”, co oznacza, że na opakowaniu można umieścić własny branding. Możesz dodać swoje logo do etykiety i faktury, dzięki czemu Twoje zamówienie zostanie wysłane bez brandingu theprintspace czy creativehub.

Dodaj swój branding

Aby skonfigurować swoją markę, przejdź do sklepu z dziełami sztuki. Zaloguj się do creativehub, a następnie kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu strony. Następnie z rozwijanego menu wybierz „Ustawienia sklepu z dziełami sztuki”.

Uzupełnij pola „Branding & informacje o sklepie”, znajdujące się w Twoim sklepie na creativehub.